Plus d'un milliard de personnes vivent avec la migraine dans le mondei; l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) classe la migraine au deuxième rang des causes d'incapacité dans le mondeii.

KIRKLAND, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - NURTECMD ODT (rimégépant) est désormais offert au Canada pour le traitement ponctuel de la migraine avec ou sans aura chez l'adulte de 18 ans ou plusiii. NURTEC, un antagoniste des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) sous forme de comprimé à dissolution orale, a été homologué par Santé Canada le 1er décembre 2023.

Classée parmi les 10 affections les plus invalidantes au mondeiv, la migraine est un trouble cérébral incapacitant qui se caractérise par des crises pouvant durer de 4 à 72 heures et s'accompagne de multiples symptômes, dont des maux de tête causant une douleur pulsatile d'intensité modérée ou sévère, une sensibilité au bruit ou à la lumière, des nausées, parfois des vomissements, ainsi qu'une confusion cognitivev.

« La migraine est un trouble cérébral courant et invalidant, et pour les personnes qui en souffrent, il faut parfois des années avant de trouver un traitement efficace, indique la Dre Christine Lay, professeure de neurologie et directrice fondatrice du programme sur les céphalées (Headache Program) à l'Université de Toronto. C'est une période intéressante pour la population canadienne qui dispose maintenant d'un autre traitement ciblé, spécifique à la migraine, parmi ses options de prise en charge thérapeutique ».

On estime que 4,5 millions de Canadiens souffrent de migraine et qu'un ménage sur quatre compte une personne touchée par ce troublevi. Au Canada, la migraine est la principale cause d'années vécues avec une invalidité chez les personnes âgées de 15 à 49 ansvii.

« Les symptômes de la migraine sont complexes et peuvent perdurer pendant plusieurs jours. Les personnes qui vivent avec la migraine recherchent de nouvelles options pour prendre en charge efficacement cette affection très incapacitante, précise Véronique Clément, directrice générale de Migraine Québec. Nous nous réjouissons de l'arrivée de nouvelles approches qui font avancer le traitement de la migraine, laquelle est souvent négligée, sous-diagnostiquée ou sous-traitée. »

« Pfizer Canada est fière d'offrir ce nouveau traitement aux Canadiens aux prises avec la migraine, indique Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. Pfizer se préoccupe depuis longtemps déjà de la prise en charge des affections neurologiques, et c'est avec fierté que nous poursuivons notre engagement dans ce domaine grâce à nos travaux sur le traitement de la migraine. »

À propos de la migraine

La migraine est la troisième maladie la plus répandue au mondeviii, elle touche environ 1,3 milliard de personnes à l'échelle mondialeix. La prévalence de la migraine culmine pendant les meilleures années d'emploi x. Au Canada, la migraine est le troisième facteur de coûts associés à la perte de productivité attribuable à l'absentéisme et au présentéismexi,xii. Même si ce trouble cérébral concerne tous les groupes démographiques, elle touche en majorité les femmesxiii.

À propos de NURTECMD ODT

NURTEC ODT inhibe de façon réversible l'activité des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP, calcitonin gene-related peptide), un élément clé en cause dans la migraine. La concentration de CGRP augmente au cours d'une crise de migraine, ce qui favorise une inflammation neurogène, une dilatation des vaisseaux sanguins et une stimulation de la signalisation nociceptive. Les antagonistes des récepteurs du CGRP bloquent de manière réversible les récepteurs du CGRP, inhibant ainsi l'activité biologique du neuropeptide endogène CGRP. Les récepteurs du CGRP jouent un rôle central dans la névralgie du trijumeau et l'inflammation associées à la migrainexiv.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent dans l'ensemble des marchés développés et émergents à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Assumant ses responsabilités en tant qu'une des plus importantes entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale, Pfizer collabore avec les professionnels de la santé, les pouvoirs publics et les collectivités pour soutenir et favoriser l'accès à des soins de santé fiables et abordables dans le monde entier. Depuis plus de 175 ans, Pfizer s'efforce de faire la différence pour tous ceux qui comptent sur nous. La Société, dont le siège social mondial se trouve à New York, y a été fondée en 1849. La présence de Pfizer au Canada inclut son siège social à Kirkland, au Québec, et une usine de fabrication à Brandon, au Manitoba. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X ou YouTube.



