NUMANA LANCE LA PLATEFORME DES TECHNOLOGIES SYMBIOTIQ

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Numana, catalyseur d'écosystèmes technologiques, est fier de dévoiler le lancement de SymbiotiQ, la plateforme des technologies du Québec. SymbiotiQ deviendra le catalyseur de nouvelles collaborations pour les entreprises, produits et services technologiques du Québec.

Née de la volonté de créer un écosystème propice à l'accélération de l'innovation et la commercialisation des technologies, où se réunit l'ensemble des entreprises en technologies, SymbiotiQ a pour mission de faciliter la recherche, la mise en relation et la collaboration. Cette initiative de Numana permettra dès cet automne, aux entreprises et organismes cherchant à intégrer une technologie dans leur processus d'effectuer une recherche sur SymbiotiQ. Il sera également possible de publier leur appel à solutions, afin de trouver le partenaire technologique qui leur convient et de contacter le fournisseur. Plus tard cette année, Numana prévoit aussi le lancement de la composante recherche de financement, pour donner la possibilité aux organismes de financement publics et privés d'injecter des investissements ciblés dans des entreprises prometteuses.

Bien plus qu'un répertoire des entreprises, SymbiotiQ permet de découvrir des entreprises technologiques susceptibles d'appuyer votre organisation, de collaborer sur des projets communs et de gérer votre compte afin que vos informations demeurent à jour.

Étant la plateforme la plus complète en termes de fonctionnalités créée jusqu'à maintenant, c'est 274 entreprises qui sont membres offrant près de 150 produits et un nombre similaire de services.

« Nous sommes fiers aujourd'hui de dévoiler SymbiotiQ, une sorte de Panier bleu des technologies au Québec. L'arrivée de cette plateforme tombe à point, alors que le Québec cherche à accélérer l'adoption des technologies et de la commercialisation de nos innovations. L'équipe de Numana est ravie de propulser cette initiative qui permettra de nouvelles avenues de collaboration dans l'écosystème technologique québécois », a déclaré François Borrelli, président-directeur général de Numana.

Ouverte et gratuite pour tous, pour vos recherches en technologies et pour vous inscrire, c'est par ici : https://symbiotiq.tech/

« C'est un outil qui deviendra une véritable vitrine pour les entreprises technologiques d'ici, a ajouté M. Borrelli. C'est le fruit d'un travail de l'industrie et nous sommes convaincus que SymbiotiQ sera l'outil pour aider de nombreuses entreprises d'ici à trouver la technologie nécessaire pour leur projet. »

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondée en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées.

