TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - NPower Canada annonce aujourd'hui la transition de sa cheffe de la direction fondatrice, Julia Blackburn, qui conclut son mandat après douze années de leadership.

Sous la direction de Mme Blackburn, NPower Canada est passée d'un projet pilote local à une organisation nationale reconnue dans le domaine du développement de la main-d'œuvre. L'organisation a permis à des milliers de Canadiennes et de Canadiens d'accéder à des carrières numériques porteuses, a contribué à l'évolution des politiques liées à l'emploi et a mis en place un modèle durable et fondé sur des données probantes favorisant une mobilité économique inclusive à l'échelle du pays.

« Avoir eu l'occasion de servir comme cheffe de la direction fondatrice de NPower Canada a été le point culminant de ma carrière professionnelle », a déclaré Julia Blackburn. « Travailler avec une équipe aussi engagée et déterminée, et collaborer étroitement avec un conseil d'administration aussi passionné et dévoué, a rendu cette expérience profondément enrichissante. Je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli ensemble pour permettre à des milliers de personnes de lancer des carrières durables et significatives. Je quitte l'organisation avec une immense fierté et une confiance absolue en son avenir. »

Présentation du nouveau chef de la direction de NPower Canada

Le conseil d'administration est heureux d'annoncer la nomination d'Andrew Reddin au poste de chef de la direction de NPower Canada, à compter du 19 mai 2026.

Leader bien connu au sein de NPower Canada, Andrew Reddin a fait partie de l'équipe de haute direction pendant près de neuf ans, notamment à titre de chef des opérations, où il a joué un rôle déterminant dans l'expansion des programmes et le renforcement des opérations à l'échelle nationale. Plus récemment, il occupait le poste de chef de la direction du Child Development Institute, illustrant son engagement envers l'impact social fondé sur des données probantes et l'excellence organisationnelle.

« Je suis honoré de revenir à NPower Canada à titre de chef de la direction », a déclaré Andrew Reddin. « Dans un contexte de changements et d'incertitudes sans précédent, notre mission visant à outiller les chercheuses et chercheurs d'emploi du Canada pour des carrières numériques est plus urgente que jamais. Je me réjouis de collaborer avec l'équipe et notre vaste réseau de partenaires pour continuer à combler le fossé des compétences numériques au pays. »

« Andrew Reddin allie une solide expertise opérationnelle, un leadership axé sur les valeurs et un engagement profond envers notre mission », a ajouté Salim Jivraj, président du conseil d'administration. « Le conseil est convaincu qu'il guidera NPower Canada vers son prochain chapitre avec continuité et élan. »

Andrew Reddin assumera officiellement ses fonctions le 19 mai 2026, avec l'appui de Julia Blackburn pour assurer la transition avant son départ.

Cette nomination reflète à la fois la continuité et le dynamisme alors que NPower Canada poursuit l'expansion de son impact et l'élargissement des occasions offertes aux communautés mal desservies partout au Canada.

SOURCE NPower Canada

Contact : Carly Dwyer, [email protected]