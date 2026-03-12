NPower Canada annonce la nomination d'un nouveau président de son conseil d'administration

TORONTO, le 12 mars 2026 /CNW/ - NPower Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Salim Jivraj à titre de président du conseil d'administration. Il succède à Stephen Gardiner, président fondateur sortant du conseil et Directeur général principal et vice-président, Services-conseils en réinvention, Accenture Canada, qui a consacré 12 ans à ce rôle.

Stephen Gardiner passe le flambeau à Salim Jivraj, un leader respecté possédant une vaste expérience dans le secteur des services financiers. M. Jivraj est actuellement vice-président principal et chef de l'information (SVP & CIO), Services bancaires canadiens chez TD. Il siège au conseil d'administration de NPower Canada depuis 2019, où il a contribué de manière significative à la gouvernance, à la stratégie et à la gestion organisationnelle. Depuis 2022, il préside le comité de planification stratégique du conseil, ayant dirigé l'organisation à travers deux processus de planification stratégique.

« Stephen a été un président du conseil transformateur pour NPower Canada, nous guidant du stade de jeune organisation à celui d'une organisation mature. Ses contributions sont inestimables et nous lui sommes profondément reconnaissant.e.s pour son dévouement inlassable à notre mission au cours de la dernière décennie », a déclaré Julia Blackburn, cheffe de la direction de NPower Canada. « Je suis convaincue que la compréhension approfondie de l'organisation qu'a Salim, combinée à son leadership et à sa vision, sera extrêmement précieuse. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre sous sa direction. »

Sous la présidence de Stephen Gardiner, NPower Canada est passée de 100 diplômé.e.s en 2015 dans la région du Grand Toronto à plus de 12 000 diplômé.e.s en 2025, répartis dans six provinces à travers le pays.

« Je suis honoré d'avoir soutenu une organisation qui aide des personnes à sortir de la pauvreté et à accéder à de nouvelles carrières ainsi qu'à de meilleures conditions de vie », a déclaré Stephen Gardiner, président sortant du conseil. « Je me réjouis de voir l'impact se poursuivre sous le leadership de Salim Jivraj. »

Ce changement à la tête du conseil d'administration survient à la suite de la célébration par NPower Canada de ses 10 années de service auprès des chercheur.euse.s d'emploi partout au Canada et marque l'ouverture d'une nouvelle vision et d'un nouveau chapitre sous la direction de M. Jivraj. En acceptant ce rôle, celui-ci a déclaré : « Je suis reconnaissant de la confiance qui m'est accordée et je me réjouis de travailler étroitement avec le conseil d'administration et l'équipe de direction afin de faire progresser notre mission et d'approfondir notre impact. »

À PROPOS DE NPOWER CANADA

NPower Canada est un organisme à but non-lucratif qui propulse des jeunes et des adultes issus de communautés sous-représentées vers des carrières numériques porteuses et durables. L'organisme soutient notamment les personnes en situation de handicap, les communautés PANDC (personnes noires, autochtones et de couleur), les femmes, les personnes 2SLGBTQI+, les peuples autochtones et les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s. Grâce à ses programmes gratuits de formation aux compétences numériques et professionnelles, NPower Canada met en relation des chercheur.euse.s d'emploi avec des employeurs à la recherche de talents numériques.

Les plus de 12 000 diplômé.e.s de NPower Canada occupent aujourd'hui des postes très recherchés tels qu'analyste du soutien technique, spécialiste en assurance qualité et analyste en sécurité de l'information, auprès de leaders de l'industrie comme Accenture, TD, CGI, CIBC, Cisco, Deloitte, IBM, RBC, Softchoice et TELUS.

