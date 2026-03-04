BARCELONE, Espagne, le 4 mars 2026 /CNW/ -- Le 2 mars à Barcelone, en Espagne, Huawei a dévoilé l'avenir lors du très attendu Mobile World Congress (MWC 2026). Guidée par le thème « Now is Yours », Huawei a présenté une gamme éblouissante de produits, y compris des téléphones intelligents, des ordinateurs, des tablettes, des montres et des écouteurs-boutons. Le géant technologique a souligné ses dernières avancées en matière de technologie d'écran pliable, de mise en forme et de santé, d'imagerie mobile, de productivité et de créativité, présentant une vision audacieuse du futur mode de vie numérique aux consommateurs du monde entier.

Dans la zone « Your Intelligent World », Huawei a mis en valeur ses prouesses technologiques en tant que chef de file des technologies intelligentes. Avec une variété de tablettes, Huawei offre une productivité de niveau PC. Alimentés par HarmonyOS, les appareils de Huawei permettent aux utilisateurs d'exécuter en toute harmonie, des logiciels de bureau complets comme WPS. Conjuguées à l'efficacité des notes HUAWEI, elles favorisent la créativité professionnelle et la collaboration partout et en tout temps. En ce qui concerne l'intégration matériel-logiciel, l'écran PaperMatte de Huawei offre un affichage clair et confortable tout en offrant une expérience unique d'écriture et de peinture de type papier. L'événement a également présenté le premier HUAWEI MatePad Mini, une tablette compacte phare de 8,8 po qui allie portabilité et technologie intelligente haut de gamme. L'accent a été mis sur les puissantes capacités d'intelligence artificielle des plus récents téléphones intelligents phares de Huawei, la série Mate 80, qui améliorent l'engagement des utilisateurs grâce à des fonctions intelligemment adaptées. De plus, des vidéos détaillées ont révélé l'ingénierie complexe des dispositifs pliables comme le Mate X7, mettant en valeur une charnière de pointe et une technologie d'affichage qui établit une nouvelle référence dans l'industrie.

La zone « Energize Your Life » offrait des expériences immersives et pratiques mettant en valeur la technologie de Huawei qui favorise la condition physique et la santé. Les visiteurs pouvaient tester des dispositifs portables dans des scénarios réels simulés. Les démonstrations ont mis en évidence des caractéristiques spécialisées : la série HUAWEI WATCH GT 6 avec mesures de cyclisme avancées pour des trajets plus efficaces; la HUAWEI WATCH GT Runner 2 et son mode marathon intelligent, qui guident les coureurs dans l'entraînement avant la course, le rythme en course et l'analyse après la course ; et les HUAWEI WATCH 5 et HUAWEI WATCH D2, qui démontrent une gestion complète de la santé, de la surveillance pratique aux rappels proactifs, offrant aux utilisateurs des solutions complètes de soins de santé.

Dans la zone « Explore Yourself », les visiteurs ont dégagé leur potentiel créatif grâce à l'application autodéveloppée de Huawei « GoPaint ». Grâce à son interface intuitive et à sa riche bibliothèque d'actifs, l'application rend l'art professionnel accessible à tous. Pour la réalisation de films mobiles, Huawei a mis en valeur sa technologie d'imagerie XMAGE, soulignant les avancées importantes en matière de capture vidéo du HUAWEI Mate 80 Pro, soit une plage dynamique très élevée, une reproduction précise des couleurs et des capacités de macro et de ralenti de pointe du téléobjectif. Cela permet aux utilisateurs de capturer sans effort la beauté dans les moments de la vie quotidienne et de produire des vidéos de qualité professionnelle.

Huawei adopte un esprit audacieux et jeune avec sa plus récente philosophie, « Now Is Yours », qui annonce un nouveau chapitre de la vie intelligente pour les utilisateurs du monde entier. À l'avenir, Huawei demeure déterminée à innover sans relâche en offrant des produits de pointe et des expériences homogènes, tous scénarios confondus, qui permettent à chacun d'explorer et de saisir ses propres moments extraordinaires en 2026.

