TORONTO et BAGSVÆRD, Danemark, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Novo Nordisk A/S et l'Université de Toronto ont annoncé aujourd'hui un investissement de 200 MDKK (40 M$ CA) pour établir le réseau Novo Nordisk pour les populations en santé. Le réseau se concentrera sur l'amélioration de la santé des populations urbaines . Il s'appuiera également sur l'expertise inégalée de l'Université de Toronto dans le domaine des programmes de recherche et d'éducation en matière de santé publique afin de contribuer à la lutte mondiale contre le diabète et d'autres maladies chroniques graves. Le nouveau réseau, qui sera établi à l'Université de Toronto, à Mississauga, sera constitué d'un partenariat entre la Dalla Lana School of Public Health, la Temerty Faculty of Medicine et l'Université de Toronto à Mississauga.

« Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline à l'Université de Toronto, nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec Novo Nordisk, une entreprise qui comprend l'importance vitale d'aider les personnes atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques », a déclaré Meric Gertler, président de l'Université de Toronto. « Leur investissement historique renforcera la capacité de recherche et d'éducation à l'Université. Il rassemblera l'expertise existante de l'Université de Toronto ainsi que celle de nos partenaires du secteur de la santé dans la communauté de Mississauga et dans la région attenante. L'investissement fera une réelle différence pour les personnes aux prises avec des maladies chroniques, non seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. »

En 1921, une équipe de recherche de l'Université de Toronto formée de Frederick Banting, Charles Best, J.J.R. MacLeod et James Bertram Collip a découvert l'insuline. Les prédécesseurs de Novo Nordisk, Nordisk Insulin Laboratorium et Novo Terapeutisk Laboratorium, ont été parmi les premiers à produire de l'insuline à grande échelle; le médicament salvateur a pu ainsi passer des laboratoires de l'Université de Toronto aux personnes atteintes de diabète du monde entier. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, l'Université de Toronto et Novo Nordisk collaborent de nouveau pour améliorer la vie des personnes diabétiques avec l'ambition de prévenir le diabète de type 2.

« Pour atteindre l'objectif de notre entreprise, qui est de vaincre le diabète, l'obésité et d'autres maladies chroniques graves, il faut beaucoup plus que des médicaments novateurs », a affirmé Lars Fruergaard Jørgensen, directeur général et président de Novo Nordisk. « Cent ans après la découverte de l'insuline, nous sommes fiers de collaborer de nouveau avec l'Université de Toronto dans le but d'aider la société à s'attaquer aux causes profondes du diabète de type 2 et de l'obésité. Bien que nous reconnaissions que l'insuline a sauvé des millions de vies dans le monde, nous avons hâte d'élargir notre engagement envers la prévention de ces maladies chroniques graves. »

Le don de 100 MDKK (20 M$ CA) de Novo Nordisk au réseau sera assorti d'un don équivalent de 100 MDKK en contributions financières et en services et produits de l'Université de Toronto. Novo Nordisk a également fait un don supplémentaire de 10 MDKK (2 M$ CA) au Banting and Best Diabetes Centre de l'Université de Toronto pour soutenir la recherche fondamentale et la pérennité de l'héritage de Banting et Best.

À propos de l'Université de Toronto

L'université, fondée en 1827, est devenue la plus importante institution d'apprentissage, de découverte et de création de connaissances au Canada. Nous sommes fiers d'être l'une des meilleures universités au monde en matière de recherche intensive, laquelle est fortement motivée par le désir d'inventer et d'innover. Nos étudiants ont l'occasion d'apprendre des principaux leaders d'opinion et de travailler avec eux par l'entremise de notre réseau multidisciplinaire formé du corps professoral d'enseignement et de recherche, d'anciens étudiants et de partenaires. Les idées, les innovations et les actions de plus de 560 000 diplômés continuent d'avoir une incidence positive sur le monde.

À propos de Novo Nordisk

Basée au Danemark, Novo Nordisk est une entreprise de santé fondée en 1923, leader mondial dans le traitement du diabète. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 45 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, visitez le site novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

