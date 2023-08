BAGSVÆRD, Denmark et MONTRÉAL, le 10 août 2023 /CNW/ - Novo Nordisk A/S et Inversago Pharma ont annoncé que Novo Nordisk avait convenu d'acquérir Inversago pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,075 milliard de dollars US en espèces si certaines étapes de développement et de commercialisation sont franchies. Basée à Montréal, Inversago Pharma est une société privée qui met au point des traitements ciblant les récepteurs CB1 pour le traitement potentiel de l'obésité, du diabète et des complications associées aux maladies métaboliques.

L'acquisition d'Inversago comprend le INV-202, un agoniste inverse du récepteur CB1 à prise orale, qui est l'actif principal développé par la société. Le INV-202 est conçu pour bloquer de manière préférentielle la protéine réceptrice CB1, laquelle joue un rôle important dans la régulation du métabolisme et de l'appétit, dans les tissus périphériques tels que les tissus adipeux, le tractus gastro-intestinal, les reins, le foie, le pancréas, les muscles et les poumons.

Le INV-202 a démontré un potentiel prometteur de perte de poids dans un essai de phase 1b et fait actuellement l'objet d'un essai de phase 2 dans le cadre de la maladie rénale diabétique. D'autres actifs ciblant les maladies métaboliques et fibrotiques sont également en cours de développement. Novo Nordisk a l'intention d'étudier le potentiel que présente le INV-202 dans les cas d'obésité et de complications liées à l'obésité.

« L'acquisition d'Inversago Pharma renforcera davantage notre filière de développement clinique en matière d'obésité et de maladies connexes », a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk. « Cette classe prometteuse de médicaments mise au point par l'équipe d'Inversago pourrait déboucher sur de nouvelles options thérapeutiques qui changeraient la vie des personnes atteintes d'une maladie chronique grave et, en particulier, offrir des solutions alternatives ou complémentaires aux personnes touchées par l'obésité. »

Le récepteur CB1 joue un rôle important dans la régulation de l'appétit et dans d'autres voies cardio-métaboliques. Les effets thérapeutiques mécaniques et précliniques du blocage des récepteurs CB1 périphériques sont bien étudiés pour toute une série de maladies cardio-métaboliques et fibrotiques, ce qui permet d'envisager le traitement potentiel d'un grand nombre de personnes dont les besoins ne sont pas comblés à l'heure actuelle.

« Nous sommes ravis de nous joindre à un chef de file mondial dans le domaine de l'obésité et des maladies métaboliques », a déclaré François Ravenelle, chef de la direction d'Inversago Pharma. « Nous sommes convaincus que cette alliance contribuera à tirer profit du plein potentiel médical de nos inhibiteurs du récepteur CB1 et qu'elle pourrait un jour élargir les options thérapeutiques pour les personnes atteintes du syndrome métabolique, de l'obésité et des complications qui y sont liées. Novo Nordisk dispose d'installations de recherche de calibre international, d'une importante présence mondiale et d'une riche culture de collaboration, en vue de chercher à mettre en marché nos traitements thérapeutiques. »

Inversago emploie 22 personnes, qui continueront de se concentrer sur la réussite des essais en cours et prévus, tout en travaillant en étroite collaboration avec Novo Nordisk pour faire progresser la technologie d'Inversago dans les futurs essais cliniques. La clôture de l'acquisition est assujettie à l'obtention des approbations réglementaires applicables ainsi qu'à d'autres conditions habituelles et devrait avoir lieu avant la fin de 2023.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, au Canada, Inversago Pharma est une société privée de stade clinique, chef de file dans le développement de thérapies de nouvelle génération ciblant l'inhibition du récepteur CB1, conçues pour aider les patients souffrant de complications associées aux maladies métaboliques et fibrotiques. Inversago vise à offrir de nouvelles options de traitement qui améliorent la vie des patients atteints d'un large éventail de maladies cardio-métaboliques. Pour en savoir plus, visitez le site inversago.com.

À propos de Novo Nordisk

Fondée en 1923, Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé et dont le siège se situe au Danemark. Forts de notre héritage dans le domaine du diabète, nous avons pour objectif de susciter le changement et de vaincre les maladies chroniques graves. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 59 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site novonordisk.com. , Facebook , X, LinkedIn et YouTube .

SOURCE Novo Nordisk Canada Inc.

