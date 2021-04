Le nouveau système fournira de l'énergie propre au Toronto Western Hospital en utilisant la chaleur récupérée des eaux usées et du réseau d'égouts. Ce projet répondra à environ 85 p. 100 des besoins de l'hôpital en matière de chauffage et de refroidissement, et permettra à l'établissement de réduire les coûts d'énergie.

Pendant la durée de vie du projet, le Toronto Western Hospital constatera une réduction cumulative d'environ 169 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 52 000 voitures de la circulation pendant un an.

Le financement fédéral provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois.



« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets novateurs qui assurent la réduction des émissions et la création de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière certains des travaux importants réalisés par des entreprises canadiennes, comme Noventa Energy Partners Incorporated, pour contribuer à bâtir un avenir plus propre et plus sain. C'est une démarche de leadership, et de bons projets comme celui annoncé aujourd'hui aideront le Canada à dépasser l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030 et à devenir carboneutre d'ici 2050. »

- Marci Ien, députée de Toronto-Centre

« Ce nouveau projet de traitement des eaux usées à Toronto est une excellente initiative qui met l'accent sur la nécessité de lutter contre les changements climatiques dans notre vie quotidienne. Je tiens à remercier tous les acteurs de ce projet dont la technologie innovante contribuera à réduire nos émissions de carbone. J'espère que le succès de ce projet nous amènera à mettre en œuvre des technologies et des initiatives similaires dans toute la ville, alors que nous poursuivons nos efforts pour atteindre nos objectifs dans la lutte contre les changements climatiques. »

- John Tory, maire de la Ville de Toronto

« En plus des importants avantages énergétiques et environnementaux qu'il procure, ce projet permettra à l'hôpital de réaliser des économies considérables sur ses coûts d'exploitation et créera plus de 500 années-personnes d'emploi, ce qui aidera notre économie à se remettre de la crise de la COVID-19. Il s'agira également d'un système d'alerte rapide qui nous aidera à réagir plus tôt aux futures pandémies, car il permettra de contrôler et d'analyser les eaux usées afin de détecter les agents pathogènes et autres toxines nocives. Aucun de ces avantages n'aurait pu être réalisé sans le soutien du gouvernement du Canada. »

- Dennis Fotinos, directeur général, Noventa Energy Partners Incorporated

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui comprend le volet des partenariats, est un élément important du plan d'action climatique du Canada , et il permet au Canada de garder le cap en vue de dépasser l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030.

, et il permet au de garder le cap en vue de dépasser l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de pour 2030. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires du Canada , qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leur facture d'énergie. En outre, une aide est offerte aux industries afin de mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et novatrices, pour ainsi créer des possibilités d'emplois et d'économies dans tout le Canada .

