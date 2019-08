Novartis souligne la 15e édition de la campagne Roule pour la vie(MD) avec la « Rose de l'espoir »

Plantation d'un rosier spécial pour souligner la participation des employés à la randonnée à vélo de trois jours et demi s'étalant sur 600 km de Toronto jusqu'au siège social de Novartis Canada à Dorval

Depuis 2005, l'événement Roule pour la vie de Novartis a permis d'amasser plus de 1 200 000 $ pour la recherche sur le cancer

DORVAL, QC, le 27 août 2019 /CNW/ - La 15e édition de la campagne annuelle Roule pour la vieMD de Novartis a été célébrée au moyen de la plantation d'un rosier spécial baptisé « Rose de l'espoir » dans les jardins qui bordent le siège social canadien de Novartis à Dorval. L'événement cycliste de longue distance a permis d'amasser plus de 1 200 000 $ pour la recherche sur le cancer du sein depuis la toute première randonnée en 2005.

Au fil des ans, l'événement Roule pour la vie a suscité la participation de 1 000 employés de Novartis. Chaque participant à Roule pour la vie est tenu de collecter des fonds pour l'événement. Cette année, les efforts de chacun ont permis d'amasser plus de 60 000 $, qui serviront à soutenir les programmes de recherche de la Fondation du cancer du sein du Québec. Cette année, 40 employés de la division Médicaments novateurs de Novartis (unité commerciale d'Oncologie et Pharma) et de Sandoz ont parcouru pendant quatre jours le trajet Toronto-Montréal. Parmi eux, 27 employés ont effectué au complet le parcours de 600 km. Treize autres de leurs collègues se sont joints à eux à la frontière québécoise pour la dernière journée de la course afin de se rendre jusqu'au siège social de Novartis Pharma Canada inc. à Dorval. L'équipe comptait également sept collègues œuvrant dans les coulisses qui ont contribué à l'événement notamment en conduisant et en assurant le transport des équipements.

Cette année marquante est importante pour plusieurs cyclistes, en particulier pour ceux qui ont pris part à l'événement Roule pour la vie plusieurs fois depuis 2005. Aussi, l'ajout de la Rose de l'espoir symbolise un lien particulier avec le cancer du sein et les deux employées de Novartis, Maureen Miller et sa sœur Melissa, qui ont fait don du rosier commémoratif pour marquer la randonnée de cette année. La Rose de l'espoir est la dernière création de leur regretté grand-père Jack McIntyre, un horticulteur et expert en roses de Montréal, qui a voulu rendre hommage à sa fille décédée en 2006 d'un cancer du sein. Surnommé « l'homme aux roses », il a créé plusieurs roses spéciales pour des œuvres caritatives au cours de sa carrière. En l'honneur de leur don, une image de leur rose orne le maillot des cyclistes de cette année.

« L'événement Roule pour la vie est une merveilleuse tradition pour Novartis au Canada. Il démontre notre soutien aux personnes atteintes du cancer. Lors de la toute première édition, il y a quinze ans, seulement sept personnes ont pris part à la randonnée. Au fil des ans, l'événement a pris de l'ampleur, ce qui témoigne du dévouement des employés envers la cause », a déclaré Christian Macher, président national de Novartis Canada. « Une partie essentielle de notre travail consiste à développer et à offrir des médicaments novateurs, mais notre apport à la société ne saurait s'y limiter. Nous soutenons la recherche indépendante et les programmes qui aident les patients de différentes manières. Nous nous engageons également à exprimer notre reconnaissance aux communautés au sein desquelles nous travaillons. Les dons recueillis par nos employés appuient cette cause. »

L'événement Roule pour la vie a été créé en 2005 par quelques collègues de Novartis qui souhaitaient soutenir la lutte contre le cancer en marge de leur travail dans l'entreprise. Plusieurs des personnes qui prennent part à la randonnée chaque année ont des liens étroits et personnels avec le cancer du sein. Roule pour la vie représente bien plus qu'une simple randonnée cycliste de quatre jours; de nombreux employés -- à la fois les cyclistes et leurs partisans dévoués -- s'engagent activement dans diverses collectes de fonds et autres campagnes de sensibilisation tout au long de l'année.

« Nous sommes reconnaissants envers l'équipe de Novartis pour la généreuse contribution apportée au fil des ans. L'événement Roule pour la vie est une éclatante démonstration du travail d'équipe et de l'engagement des employés de Novartis au nom de l'avancement de la recherche sur le cancer du sein, » s'est réjouie Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec. « Ils ont grandement contribué à ce que la Fondation puisse investir dans sa mission plus de 50 millions de dollars, dont plus de 32 millions de dollars ont servi directement au financement de la recherche sur le cancer du sein. »

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme de bienfaisance qui collecte des fonds pour la recherche contre le cancer du sein qui sont investis exclusivement au Québec. Les fonds collectés par la Fondation servent également à soutenir l'innovation et les efforts de sensibilisation et d'éducation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : rubanrose.org.

