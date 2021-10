Un essai clinique évaluera une nouvelle technologie qui suit les mouvements oculaires dans le but de faciliter le diagnostic de la maladie et d'en surveiller l'évolution

DORVAL, QC, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer aujourd'hui un accord de partenariat pluriannuel avec Innodem Neurosciences en vue de mener un essai clinique révolutionnaire pour aider les personnes atteintes de sclérose en plaques (SP).

Novartis financera un essai clinique utilisant la technologie brevetée de détection des mouvements oculaires d'Innodem qui est alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et capable de capter et d'analyser les biomarqueurs des mouvements oculaires (EMB) et les biomarqueurs de la cartographie du regard (GMB) dans le but d'aider les cliniciens à poser un diagnostic et de surveiller l'évolution de la maladie. Les tests numériques visant les EMB et les GMB sont non invasifs et peuvent être effectués en clinique en quelques minutes ou être autoadministrés au domicile des patients. Les tests autoadministrés à domicile pourraient contribuer à réduire les temps d'attente pour les rendez-vous et à alléger les pressions exercées sur le système de santé, en plus de représenter un avantage pour les personnes atteintes de SP qui vivent dans une région rurale et n'ont peut-être pas facilement accès à un neurologue.

Au cours de l'essai clinique, les personnes atteintes de SP passeront des tests deux fois par mois, et les données seront corrélées pour aider les cliniciens à détecter les changements subtils qui indiquent l'évolution de la maladie et qui pourraient ne pas être révélés par les résultats d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

« Chez Novartis, nous sommes déterminés à participer à la résolution des plus grands problèmes de santé du Canada grâce à des partenariats novateurs comme celui que nous avons conclu avec Innodem », a déclaré Andrea Marazzi, chef, Organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc. « Le Canada a l'un des taux de SP les plus élevés dans le monde. Nous unissons nos forces à celles d'Innodem parce que nous croyons que sa technologie de détection des mouvements oculaires peut aider à cerner plus rapidement l'évolution de la maladie et, par conséquent, améliorer la prise en charge de la SP. Nous avons hâte de voir les résultats de l'essai clinique et de confirmer l'importance de cette technologie afin qu'un plus grand nombre de personnes atteintes de SP et de médecins aient accès à cette technologie novatrice. »

La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux : le système immunitaire s'attaque à une partie du cerveau et à la moelle épinière, plus précisément la myéline, soit la gaine protectrice entourant les neurones. Environ 90 000 personnes sont atteintes de SP au Canada; par ailleurs, la maladie touche trois fois plus de femmes que d'hommes1.

« La technologie de détection des mouvements oculaires à rayons infrarouges actuelle est coûteuse et difficile d'accès, particulièrement dans les communautés éloignées », a déclaré le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue spécialiste des troubles cognitifs, fondateur principal et chef de la direction, Innodem. « En nous associant à Novartis dans le cadre de cette étude, nous sommes convaincus de pouvoir démontrer que la technologie est efficace, accessible et évolutive pour les personnes atteintes de SP au Canada et dans le monde entier. »

À propos de Novartis Pharma Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

À propos d'Innodem Neurosciences

Fondée en 2016, Innodem Neurosciences a conçu et développé une technologie mobile brevetée de détection de biomarqueurs de maladies dégénératives telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles qui y sont liés, la démence fronto-temporale et les troubles cognitifs liés au cancer. Cette nouvelle technologie d'analyse des mouvements oculaires consiste en une application conviviale fonctionnant sur une tablette, qui est reliée à une infrastructure infonuagique d'intelligence artificielle, conforme aux normes HIPAA/PIPEDA. L'application propose une série de tests qui se font en quelques minutes, alors que les mouvements oculaires de l'utilisateur sont enregistrés dans un ensemble de données nommées biomarqueurs des mouvements oculaires (EMB) et biomarqueurs de la cartographie du regard (GMB). Dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue spécialiste des troubles cognitifs, l'équipe interdisciplinaire est composée de chercheurs en neurosciences, d'ingénieurs logiciels et de gestionnaires d'expérience. La mission de l'entreprise est de proposer des modes d'évaluation à distance simplifiés pour tous les stades des maladies neurodégénératives et des atteintes cognitives liées au cancer afin d'améliorer la qualité des soins et les retombées pour les patients, à des niveaux de convivialité et d'efficience jamais vus au sein du système de santé. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.innodemneurosciences.com.

Référence

___________________________________ 1 La Société canadienne de la sclérose en plaques. À propos de la SP. En ligne : https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp. Consulté le 4 octobre 2021.

