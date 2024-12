L'i nitiative d'équité en matière de la santé de Novartis a été lancée plus tôt cette année sous la forme d'un appel aux idées pour aider à lutter contre les disparités persistantes en matière de la santé et à promouvoir l'égalité d'accès aux soins de santé au Canada

Plus de 130 organismes de bienfaisance et à but non lucratif à travers le pays ont soumis leurs candidatures

Les lauréats incluent Fort Severn First Nation, Foundations for Social Change et Black Physicians of Canada

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. (Novartis) a le plaisir d'annoncer les trois lauréats de sa première initiative d'équité en matière de la santé. Compte tenu du fort potentiel d'impact des projets sélectionnés, l'engagement de financement initial de 500 000 $ a été augmenté pour atteindre plus de 680 000 $ au total.

Julie Sobowale, directrice exécutive de Black Physicians of Canada ; Amber Dyce, présidente-directrice général des Foundations for Social Change ; Connie Thomas, directrice de la santé, Fort Severn First Nation. (Groupe CNW/Novartis Pharma Canada inc.)

« Chez Novartis, nous croyons qu'un accès équitable aux soins de santé est un droit fondamental pour chaque personne, quelles que soient ses circonstances », affirme Mark Vineis, président national de Novartis Canada. « Avec le lancement de notre initiative d'équité en matière de la santé et un investissement de plus de 680 000 $, nous sommes fiers de soutenir les organisations dédiées à éliminer les obstacles à l'accès aux soins et à promouvoir des solutions de santé inclusives. Ensemble, nous pouvons apporter un changement significatif et nous assurer que tous les Canadiens reçoivent les soins appropriés qu'ils méritent, à temps. »

Les trois lauréats sélectionnés pour recevoir du financement en 2024 sont :

Fort Severn First Nation, une communauté éloignée accessible par voie aérienne située à Fort Severn , en Ontario . Grâce au financement de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis, ils travailleront à mettre en place une équipe de coordonnateurs de santé au sein de la communauté afin de pallier l'absence de lien entre les familles et le système de santé. Leurs efforts visent à améliorer l'accès à des diagnostics, des traitements et des soins préventifs en temps opportun, afin d'optimiser de meilleurs résultats pour la santé de la communauté.



« En tant que l'une des communautés les plus isolées du nord de l' Ontario , nos membres n'ont accès aux soins de santé qu'en prenant l'avion. En conséquence, les diagnostics et les traitements ne sont pas posés à temps, la santé des enfants et les handicaps ne sont pas pris en charge, des problèmes chroniques s'installent et il y a parfois des pertes de vie prématurées. Ces fonds seront utilisés pour créer un groupe de coordonnateurs Meno ya win, qui seront évalués et formés par la Learn and Uplift Foundation. Ils seront affectés aux familles et serviront de liaison avec les équipes médicales pour assurer un diagnostic et un traitement rapides », déclare Cheryl Thomas Miles , conseillère du Fort Severn First Nation.

Foundations for Social Change, un organisme à but non lucratif qui élabore des programmes novateurs pour aider les populations vulnérables situées à Vancouver , en Colombie-Britannique. Grâce au financement de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis, ils travailleront à améliorer les résultats de santé, à favoriser la stabilité à long terme et à réduire les disparités en s'attaquant à l'écart important en matière d'équité en matière de la santé auquel sont confrontées les personnes en situation d'itinérance et de pauvreté.



« Le projet d'expansion New Leaf aborde spécifiquement la question de l'équité en matière de la santé rencontrée par les personnes vivant sans domicile fixe et en situation de pauvreté extrême, qui souffrent de manière disproportionnée de mauvais résultats en matière de santé en raison des obstacles systémiques à l'accès aux soins de santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce don de Novartis, qui nous permettra de continuer à nous concentrer sur notre objectif de réduire les disparités en matière de résultats de santé et de favoriser la stabilité à long terme des populations marginalisées, et nous donnera l'opportunité d'envisager d'étendre notre travail et éventuellement de développer ce projet dans d'autres communautés », déclare Amber Dyce , présidente-directrice général des Foundations for Social Change.

Black Physicians of Canada, une organisation dédiée à l'unification, au soutien, à l'amplification et à l'autonomisation des médecins noirs, des médecins en formation et des patients ainsi que de la communauté noire à travers le Canada. Le financement de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis leur permettra de créer la première base de données nationale des médecins noirs au Canada. Celle-ci donnera accès à des soins culturellement sensibles, permettant ainsi d'améliorer les diagnostics et les traitements, et de favoriser l'accès aux meilleurs résultats en matière de santé pour les patients et les professionnels de la santé de la communauté noire.



« Nous sommes déterminés à nous assurer que la population noire ait accès à des soins culturellement adaptés. Ce généreux don de Novartis nous donne les moyens d'apporter notre soutien aux personnes cherchant à accéder aux soins de santé, mais aussi de collaborer avec les communautés noires pour créer des ressources destinées aux professionnels de la santé et aux patients », déclare Julie Sobowale , directrice exécutive de Black Physicians of Canada.

À propos de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis

Chez Novartis Canada, nous nous engageons à faire progresser l'équité en matière de la santé comme un élément essentiel de notre mission de réinventer la médecine. L'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis reflète l'engagement de notre organisation à soutenir des initiatives durables et menées par la communauté qui favorisent l'équité en matière de la santé au Canada. L'engagement de Novartis va au-delà des frontières traditionnelles des soins de santé, adoptant le pouvoir des voix communautaires et des partenariats intersectoriels qui offrent une équité authentique et durable.

Afin de développer les compétences les plus appropriées pour concevoir l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis, Novartis Canada a consulté et reçu une formation de l' Equity Mobilizing Partnerships in Community (EMPaCT) , un modèle innovant et primé d'engagement des patients et de la communauté, hébergé au Women's College Hospital à Toronto au Canada. Grâce à une série d'ateliers de perfectionnement, EMPaCT a formé l'équipe sur les concepts et les pratiques identifiés comme essentiels pour mener à bien un programme d'investissement communautaire axé sur l'équité en matière de la santé, et pour orienter et doter le personnel des compétences requises pour concevoir un programme inclusif de subventions.

Pour en savoir plus sur l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis, veuillez visiter https://www.novartis.com/ca-fr/esg/linitiative-dequite-en-sante-de-novartis

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par plus de 250 millions de personnes dans le monde. Réinventez la médecine avec nous.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

FA-11323998F

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Coordonnées pour les médias: Rosa D'Acunti, Responsable des communications et de la défense des droits des patients, [email protected], +1 514-633-7873