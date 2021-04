La rétroaction ouverte des associés de Novartis a contribué à la reconnaissance tant convoitée de cet employeur canadien

Novartis s'est classée parmi les entreprises du pays affichant les niveaux de confiance les plus élevés et les cultures les plus inclusives

DORVAL, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. est ravie de recevoir la certification Great Place to Work® et annonce qu'elle s'est classée parmi les « 50 Meilleurs lieux de travailMC » du pays. De plus, Novartis a été fière de figurer sur la liste de 2021 des Meilleurs lieux de travaiMC pour les femmes - une distinction qui témoigne de l'environnement de travail inclusif et équitable de notre organisation. Nous avons pu atteindre ces classements grâce aux commentaires fournis directement par les associés de Novartis à propos de leur expérience en milieu de travail.

L'occasion a été donnée à tous les associés d'exprimer leur opinion dans le cadre d'une analyse anonyme et indépendante menée par le Great Place to Work® Institute auprès des associés dans l'ensemble des services de Novartis, notamment : ceux de la division Médicaments novateurs de Novartis (Pharma et unité commerciale d'oncologie) ceux de Sandoz Canada.

La liste des 50 Meilleurs lieux de travailMC est établie sur la base des réponses analysées provenant de milliers de personnes issues des entreprises du Canada qui comptent plus de 1 000 employés travaillant au Canada ou à l'échelle mondiale.

« Ce qui me rend particulièrement fier de ces désignations, c'est que ces commentaires proviennent de nos associés, qui nous disent qu'ils sont reconnaissants de notre approche en matière de direction, qui s'appuie sur la bienveillance. Nos dirigeants n'ont pas sous-estimé les défis auxquels ils ont été confrontés en 2020 et ont accordé la priorité au bien-être de nos associés pour assurer, entre autres, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'équipe pour son dévouement inébranlable à réinventer la médecine et à poursuivre ses activités au profit des patients quoi qu'il arrive », a déclaré Christian Macher, président national, Novartis Pharma Canada inc.

Novartis encourage un environnement de travail et une culture qui font ressortir ce qu'il y a de mieux chez les personnes pour réaliser l'objectif de réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens. Novartis reconnaît que ses associés constituent son plus grand atout et elle les encourage à vivre les valeurs et les comportements qui sous-tendent sa culture.

L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement ouvert à tous. Novartis est aussi déterminée à être une entreprise canadienne socialement responsable et éthique par ses pratiques d'embauche ainsi que ses programmes de recherche et ses activités commerciales. En outre, l'entreprise souhaite atteindre ces objectifs en montrant toujours du respect pour l'environnement.

Le très respecté programme de reconnaissance dirigé par le Great Place to Work® Institute recueille et évalue les commentaires des employés et souligne l'excellence des entreprises qui ont su développer une culture basée sur la confiance et les performances accrues. Cette liste présente une évaluation d'entreprises de taille similaire au Canada ayant fait l'objet d'une appréciation selon des critères visant à déterminer celles qui sont considérées comme des lieux de travail exceptionnels. Les associés de Novartis ont été interrogés et ont émis des commentaires sur les cinq domaines suivants : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

À propos de Novartis Pharma Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.novartis.ca .

À propos de Sandoz

Sandoz est un chef de file mondial dans les produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis. Un vrai chef de file dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue un vaste éventail de produits génériques, biosimilaires et spécialisés. www.sandoz.ca

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site https://www.novartis.com.

