MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative pour l'équité en matière de santé, visant à combler les disparités en santé et à promouvoir des soins de santé équitables pour les Canadiens. Dans cet appel aux idées, Novartis attribuera 500 000 $ CAD à des projets à but non lucratif axés sur l'amélioration de l'équité en matière de santé dans trois domaines clés : l'inclusivité sociale et culturelle des soins, la culture et l'éducation en matière de santé, et la promotion du soutien en santé pour les immigrants au Canada.

Malgré un système de soins de santé financé par l'État, l'accès à des soins appropriés dans un délai raisonnable demeure difficile pour de nombreuses personnes au Canada.1 Novartis s'engage à changer cela en finançant des idées et des approches innovantes qui défient le statu quo et améliorent la santé et le bien-être général des Canadiens. L'amélioration de l'équité en matière de santé passe par la réduction des disparités socioéconomiques, la promotion de soins respectueux des cultures, l'amélioration de l'accès aux services de santé et la prise en compte des besoins spécifiques des populations marginalisées.

« Notre engagement dépasse les frontières traditionnelles des soins de santé et nous travaillons avec des groupes, des organisations à but non lucratif et des communautés mal desservis afin d'apporter des changements significatifs et durables au sein de la société canadienne », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Canada. « En adoptant le pouvoir de la collaboration intersectorielle, nous pouvons créer un changement de paradigme vers un système de soins de santé plus inclusif et équitable pour tous les Canadiens. »

Pour renforcer les compétences et la capacité à développer l'initiative d'équité en santé de Novartis, Novartis a consulté et reçu une formation d'Equity Mobilizing Partnerships in Community (EMPaCT), un modèle innovant et primé d'engagement des patients et de la communauté hébergée au Women's College Hospital, Toronto, Canada. Grâce à une série d'ateliers de développement des compétences, EMPaCT a partagé les concepts et pratiques clés identifiées comme essentiels pour mener à bien un programme d'investissement communautaire axé sur l'équité en matière de santé, et pour orienter et équiper le personnel avec des compétences nécessaires à la conception d'un programme de subventions inclusif. L'EMPaCT agit comme un catalyseur de changement positif en fournissant des recommandations en temps opportun aux projets afin qu'ils puissent accroître l'équité en matière de santé.

Dans une déclaration collective, les cofondateurs d'EMPaCT, la Dre Ambreen Sayani, scientifique, et Alies Maybee, patiente partenaire, ont déclaré que « nous devons inclure des personnes diversifiées ayant une variété d'expériences vécues pour créer un changement significatif dans notre société ».

Comment faire une demande de financement

Novartis Canada accueille chaleureusement toutes les organisations qui partagent leur passion pour l'avancement de l'équité en matière de santé pour demander du financement et s'engager à rassembler et à diriger un changement de paradigme vers un système de soins de santé plus inclusif et équitable, un système qui profite à chaque personne au Canada.

Pour en savoir plus sur l'initiative et faire une demande de financement, veuillez visiter https://www.novartis.com/ca-fr/esg/linitiative-dequite-en-sante-de-novartis. Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 15 septembre 2024 avant 23 h 59 HNP.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde. Réinventez la médecine avec nous : Rendez-nous visite sur https://www.novartis.com/ et communiquez avec nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

