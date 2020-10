Le Biome canadien servira de passerelle de collaboration pour la découverte et le développement de solutions numériques évolutives pour les patients et les fournisseurs de soins de santé.



Il permettra de faire converger les plus brillants esprits des soins de santé, des sciences des données, des technologies et de l'intelligence artificielle .



Nouveauté du réseau mondial de centres d'innovation de Novartis, basée à l'institut de renommée mondiale de recherche en intelligence artificielle de Montréal, Mila

DOVAL, QC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du Biome de Novartis Canada, un centre innovateur regroupant des entreprises technologiques émergentes et des gens passionnés par la réinvention des soins de santé en misant sur les données et les technologies numériques. L'annonce a été faite lors de l'événement virtuel « XEFFERVESCENCE : le numérique et l'intelligence artificielle dans l'industrie des soins de santé », en compagnie de ministres fédéraux et provinciaux et de représentants d'importants organismes de l'industrie et de la communauté.

Le centre de l'innovation numérique canadien Biome, situé au cœur de la communauté dynamique et de renommée mondiale de l'intelligence artificielle (IA) de Montréal, se joint au réseau mondial initié par Novartis en octobre 2018 avec le lancement du premier Biome à Silicon Valley, reine du numérique. Depuis, le réseau s'est élargi pour inclure des centres au Royaume-Uni, en France, en Inde et maintenant au Canada.

Cette annonce fait suite à l'alliance stratégique créée l'année dernière entre Novartis et Mila, l'institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio. Le Biome sera basé à Mila, où les entreprises en démarrage et les entrepreneurs qui deviendront des partenaires au sein du Biome auront accès à l'équipe de Novartis Canada afin que les idées puissent être rapidement converties en solutions pour les patients. C'est ici et maintenant qu'il faut reconnaître l'élan en faveur de solutions numériques novatrices; les partenaires auront à leur disposition le réseau croissant de centres d'innovation numérique de Novartis dans les centres mondiaux, ainsi que des ressources nécessaires pour concrétiser les idées le plus rapidement possible afin d'aider les patients et les fournisseurs de soins de santé au Canada et partout dans le monde.

Faire le pont entre la technologie numérique et les besoins des patients

L'objectif du Biome est de faire converger la science des données, la technologie et l'intelligence artificielle dans un environnement qui mobilise les meilleurs esprits et talents. Le Biome est un prolongement naturel des activités et des partenariats de Novartis consacrés à l'innovation en matière d'IA et de numérique pour des solutions thérapeutiques.

L'un de ces partenariats est déjà en cours avec la société canadienne de spécialistes des soins virtuels Insig Health, qui lance un accélérateur numérique de la santé qui fournit les outils, les ressources et les connaissances nécessaires pour aider les professionnels de la santé à faire passer leur pratique des soins virtuels à un niveau supérieur.

Parmi les autres entreprises qui font déjà partie du réseau Biome figure ConversationHEALTH, qui mise sur des solutions d'IA conversationnelle visant à transformer la façon dont nous mobilisons les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs. Une autre entreprise à laquelle Novartis a fait appel est Amblyotech, une société de thérapies numériques. Novartis travaille de concert avec Ubisoft et l'université McGill sur la nouvelle technologie numérique de cette entreprise en démarrage pour mettre au point des thérapies numériques actives et passives destinées au traitement de l'amblyopie (« l'œil paresseux »).

Un exemple concret de l'adoption des technologies numériques pour aider à répondre aux besoins des personnes est justement l'idée que la fondatrice et PDG de AccessNow, Maayan Ziv, avait à l'esprit lorsqu'elle a créé une application qui utilise l'externalisation ouverte pour recueillir et partager l'état d'accessibilité des lieux pour les personnes handicapées. L'inspiration de Maayan lui vient de sa propre expérience; elle souffre de dystrophie musculaire et cela lui permet de comprendre les défis du quotidien dans un monde où l'accès en fauteuil roulant est fort limité. En reconnaissance de l'impact positif d'AccessNow pour les personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) et autres personnes handicapées du monde entier, Maayan a reçu de Novartis le Prix de 250 000 $ US pour les technologies d'assistance1.

Le Biome canadien reçoit un accueil chaleureux de la part des principaux conférenciers

L'événement d'inauguration virtuelle du Biome de Novartis Canada a été présidé aujourd'hui par Christian Macher, président national de Novartis Pharma Canada inc., et a accueilli le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains et l'honorable Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, qui ont tous deux pris la parole devant des participants virtuels. Parmi les participants au lancement du Biome figurait également Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International. Alexandre Le Bouthillier, cofondateur et chef des affaires corporatives d'Imagia, a aussi participé à une table ronde sur l'IA au service de la santé.

Tous ont salué l'occasion qui leur était donnée de s'exprimer sur la création d'un Biome à Mila.

Christian Macher, président national, Novartis Pharma Canada inc.

« Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir accès à une communauté technologique riche et dynamique ici à Montréal et partout au Canada. Notre objectif avec Biome est de devenir le chef de file mondial des entreprises pharmaceutiques spécialisées dans les technologies de la santé au Canada, en collaboration avec des pionniers dans le domaine qui deviendront nos partenaires dans la création de meilleures solutions de soins de santé et qui peuvent contribuer à améliorer et à accélérer le parcours du patient depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Nous inviterons les entreprises en démarrage à se joindre à nous pour aider à relever certains des défis auxquels font face les Canadiens dans le domaine des soins de santé. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, gouvernement du Canada :

« C'est sur la base de projets comme le nouveau Biome de Novartis que notre gouvernement a décidé d'investir 125 millions de dollars dans la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. De tels investissements font du Canada une destination de calibre mondial pour les entreprises et les chercheurs compétents en matière d'IA et d'innovation dans le domaine des soins de santé. Ce nouveau Biome marque une étape décisive dans le cadre de nos efforts collectifs visant à créer des solutions novatrices pour les patients et les fournisseurs de soins de santé au Canada et partout dans le monde. »

L'honorable Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, gouvernement du Québec :

« La création du Biome de Novartis Canada à Montréal est un excellent exemple du leadership du Québec en matière d'innovation pharmaceutique et de technologie numérique. Le rapprochement des secteurs des sciences de la vie et de l'intelligence artificielle pourrait permettre d'offrir de nouveaux traitements décisifs aux patients du Québec et du monde entier »

Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International :

« Le Biome de Novartis Canada reliera deux des grandes ressources intellectuelles internationales de Montréal, à savoir l'industrie pharmaceutique novatrice et la communauté de l'intelligence numérique et artificielle, au profit des patients en développant de nouveaux outils de soins de santé axés sur la technologie. Ce type de collaboration est précisément la raison pour laquelle Montréal International accorde la priorité au développement de ces secteurs de haute technologie ».

Geralyn Ochab, présidente-directrice générale d'Imagia, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle (IA) appliquée aux soins de santé, établie à Montréal et partenaire de Novartis, qui développe des innovations médicales numériques pour améliorer les parcours de soins et prédire la réponse aux traitements, accélérant ainsi les soins de santé personnalisés.

« Le Biome de Novartis Canada est essentiel pour favoriser la collaboration avec des entreprises spécialisées en intelligence artificielle telles qu'Imagia, afin d'accélérer les découvertes en matière de numérique et d'offrir des solutions pratiques basées sur l'IA aux fournisseurs de soins de santé dans le but commun d'améliorer le parcours des patients. »

