Novartis au Canada reçoit la certification Great Place to Work® pour une deuxième année consécutive

La certification a été obtenue à la suite d'une analyse indépendante et d'un sondage mené auprès des employés au Canada

La perception positive des employés et la force des pratiques de gestion reliées au personnel ont contribué à l'évaluation favorable

DORVAL, QC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'une rigoureuse analyse indépendante menée par le Great Place to Work® Institute Canada, Novartis au Canada a obtenu la certification Great Place to Work® pour une deuxième fois après une première soumission de sa candidature et sa première certification en 2019.

Les commentaires fournis directement par les associés de ses différents services (la division Médicaments novateurs de Novartis et Sandoz Canada) ont permis à Novartis au Canada de recevoir une évaluation extrêmement positive sur un certain nombre d'aspects organisationnels. Les opinions émises par les associés de Novartis ont mené à un Trust Index® positif qui a abouti à une certification Great Place to Work pour une deuxième année consécutive.

Dans une partie du sondage, les associés ont exprimé leur reconnaissance à l'égard de Novartis pour le sentiment de sécurité physique et émotionnelle que l'entreprise leur a apporté au plus fort de la pandémie de la COVID-19. Afin de promouvoir le bien-être et les saines habitudes de vie, Novartis a pris l'initiative importante d'offrir un accès gratuit à ses associés et aux membres de leur famille à l'application TignumX, qui fournit un entraîneur de performance pouvant être consulté à tout moment. D'autres applications de bien-être et des classes d'entraînement virtuelles ont également été offertes. Novartis a aussi proposé des périodes sans réunion pour aider les associés à concilier travail-vie personnelle, ainsi que des congés pour proches aidants destinés aux employés qui en avaient besoin afin de gérer les défis que pose le travail à domicile avec une famille.

« Novartis cherche toujours à libérer le pouvoir de ses employés afin que chacun ait l'occasion d'exploiter ses talents et de réaliser son plein potentiel; une telle approche nous permet d'atteindre l'excellence dans notre domaine au Canada et à l'échelle mondiale. Au cours de ces derniers mois difficiles, nous avons déployé des efforts supplémentaires afin de nous assurer que les employés se sentent en sécurité, notre priorité. Nous voulions ensuite qu'ils se sentent capables d'accueillir l'innovation. Nous sommes sur une voie de transformation qui tire parti de notre culture axée sur l'inspiration, la curiosité et l'autonomie, et les commentaires de nos employés confirment que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ce but », a déclaré Christian Macher, président national de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis est aussi déterminée à être une entreprise canadienne socialement responsable et éthique par ses pratiques d'embauche ainsi que ses programmes de recherche et ses activités commerciales et en montrant toujours du respect pour l'environnement.

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise basée sur la confiance et les performances accrues. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services de conseils et ses programmes de certification, elle reconnaît les Meilleurs lieux de travail™ dans le monde par l'entremise d'une série de listes nationales publiées dans des journaux et des revues de premier plan. La recherche de Great Place to Work repose sur plus de 12 millions d'employés issus de milliers d'organisations de différentes tailles, industries, maturités et structures, situées dans plus de 50 pays.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2019, la compagnie a investi 51,8 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 500 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site à l'adresse www.novartis.ca.

À propos de Sandoz au Canada

Sandoz Canada inc. fait partie de Sandoz International GmbH, une division de la multinationale suisse Novartis AG et fait figure de pionnière dans le secteur émergent des traitements numériques sur ordonnance et de chef de file mondial dans les produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires. Un chef de file dans son domaine, Sandoz fabrique, commercialise et distribue une vaste gamme de produits génériques, biosimilaires et spécialisés au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.sandoz.ca.

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

À propos de Novartis à l'échelle internationale

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 109 000 employés de plus de 145 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com.

