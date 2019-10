Novartis a conclu la phase de certification des premiers établissements québécois qui veilleront à l'administration de KymriahMD (tisagenlecleucel), la première thérapie CAR-T canadienne approuvée(i)

Kymriah MD , la première thérapie par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) approuvée au Canada , est maintenant offerte dans certains établissements certifiés au Québec pour traiter certains patients (enfants et jeunes adultes) atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire (r/r) ainsi que des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou récidivant.

Le gouvernement du Québec remboursera le traitement par KymriahMD pour certains patients atteints de cancers potentiellement mortels.

DORVAL, QC, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. est heureuse d'annoncer que des établissements au Québec ont été certifiés conformément aux exigences applicables pour le traitement des patients admissibles par KymriahMD (tisagenlecleucel), la première thérapie par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) approuvée au Canada. Les patients (les enfants et les jeunes adultes) atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire (r/r) ainsi que les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou récidivant (r/r) pourraient être admissibles à recevoir un traitement par KymriahMD dans l'un des établissements de traitement canadien certifiés. Cette nouvelle coïncide avec l'annonce du gouvernement du Québec concernant le remboursement imminent de KymriahMD pour les patients admissibles dans le cadre de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)ii.

Désormais, les patients québécois peuvent obtenir KymriahMD dans les centres de traitement du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) à Montréal.

« Novartis estime qu'il est important de reconnaître l'effort de collaboration de tous les intervenants impliqués afin d'offrir aux Canadiens un accès à la première thérapie CAR-T approuvée pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B ainsi que les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), dont les chances de survie sont traditionnellement faibles. La mise en place des centres de traitement certifiés au Québec donne aux patients atteints de ces deux cancers potentiellement mortels une occasion de recevoir un traitement CAR-T », a déclaré Daniel Hébert, directeur médical chez Novartis Pharma Canada inc. « Novartis s'engage à collaborer afin d'élargir le réseau des centres de traitement qualifiés dans d'autres provinces du pays afin de donner aux Canadiens une occasion d'être traités dans leur région »

En raison de la nature complexe et individualisée de KymriahMD, les centres de traitement faisant partie du réseau doivent être accrédités par la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT). Ces centres sont qualifiés pour effectuer la perfusion intraveineuse de cellules souches prélevées de la moelle osseuse d'un donneur, aussi appelée greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques. De plus, ils possèdent de l'expérience dans les thérapies cellulaires, la leucémie et le lymphome afin de faciliter l'administration sécuritaire et sans interruption de KymriahMD aux patients.

« Nous sommes heureux de cette nouvelle parce que nous serons désormais en mesure de traiter les patients de notre établissement en sachant que leur traitement sera financé par le gouvernement. Nous considérons cette décision comme étant une grande avancée. Les jeunes patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire ont tant besoin d'une nouvelle option thérapeutique. KymriahMD apporte de l'espoir aux patients qui luttent littéralement pour leur survie », a déclaré le Dr Henrique Bittencourt, hématologue au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine à Montréal et professeur agrégé de clinique, Département de pédiatrie, faculté de médecine, Université de Montréal.

« L'expertise de l'HMR contribue au rayonnement de notre organisation qui est un pôle important d'innovation en santé au Québec, au Canada et même à l'extérieur du pays. Grâce au travail acharné de nos équipes de soins, de recherche et de formation, les patients ont maintenant accès à ce nouveau traitement, dont l'efficacité et les effets sur la qualité de vie ont été démontrés », a affirmé Monsieur Sylvain Lemieux, Président-directeur général, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

À propos de KymriahMD

KymriahMD (tisagenlecleucel), un traitement immunocellulaire par lymphocytes T autologues génétiquement modifiés dirigé contre l'antigène CD19, est approuvé pour le traitement de deux cancers potentiellement mortels. Une telle approbation reflète le besoin urgent en matière de nouveaux traitements pour les patients qui en sont atteints.

KymriahMD est approuvé par Santé Canada pour le traitement des enfants et des jeunes adultes âgés de 3 à 25 ans atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL à cellules B) réfractaire, récidivante après une greffe de cellules souches allogéniques ou non admissibles à une allogreffe, ou ayant subi une deuxième rechute ou plus; et pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins 2 cycles de traitement systémique, incluant les adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) sans autre précision, d'un lymphome à cellules B de haut grade et d'un LDGCB résultant d'un lymphome folliculairei.

KymriahMD est un traitement à dose unique qui utilise les lymphocytes T du patient pour combattre et éliminer les cellules cancéreuses. La collaboration de nombreux intervenants du système de santé sera essentielle pour être en mesure d'offrir cette thérapie révolutionnaire aux patients canadiens.

Renseignements importants sur l'innocuité de KymriahMD (tisagenlecleucel)

Les renseignements posologiques complets de KymriahMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca .

Le leadership de Novartis en matière de traitement cellulaire et génique

Novartis est à l'avant-garde en ce qui a trait à la thérapie immunocellulaire expérimentale. Elle constitue la première société pharmaceutique à avoir investi des sommes importantes dans la recherche sur le CAR-T, travaillé avec des pionniers dans le domaine et à amorcer des essais cliniques en la matière à l'échelle mondiale. En tant que première thérapie CAR-T approuvée au Canada, KymriahMD représente la pierre angulaire de la stratégie de Novartis. Des programmes de recherche active ciblant d'autres hémopathies malignes et tumeurs solides sont en cours. Dans le cadre de ces recherches, des efforts sont déployés afin que la prochaine génération de thérapies CAR-T permette un processus de fabrication simplifié et intègre la technologie de correction de séquence génomique.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2018, l'entreprise a investi 52 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site : www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 108 000 employés de plus de 140 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com.

Kymriah est une marque déposée.

Références

i Monographie de KymriahMD, Novartis Pharma Canada inc., 20 février 2019.

ii Communiqué de presse du Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, le 8 octobre 2019. Disponible sur le site : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-therapie-car-t-cell-maintenant-disponible-au-quebec-821953237.html

