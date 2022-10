Novago et Sollio ont perdu leur esprit coopératif

JOLIETTE, QC, le 22 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après plus d'un an de conflit de travail, l'ensemble de la CSN est de nouveau venu en appui au Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière-CSN, qui est en grève depuis le 30 septembre 2021.

À la veille de l'Halloween, l'événement a pris la forme d'un cortège funèbre pour enterrer l'esprit coopératif de Novago et du grand groupe coopératif québécois Sollio, dont la coopérative de Joliette fait partie.

« Ce fut un dur combat depuis plus d'un an maintenant, mais il n'est pas question pour nous de laisser tomber notre syndicat ni les gains que nos membres ont réalisés depuis 50 ans. Il est grand temps que notre employeur comprenne ce message et évite de nous laisser dehors pour un deuxième hiver de suite », affirme Nicole Lambert, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière-CSN. Rappelons sur ce point que Novago a exigé dès le début d'importants reculs salariaux, alors que nous sommes en pleine période d'inflation élevée et de pénurie de main-d'œuvre ! Le syndicat est maintenant convoqué devant le conciliateur pour une négociation le 25 octobre prochain.

« Scabs » en télétravail

Une des raisons qui permet à Novago de faire perdurer le conflit est l'utilisation de scabs en télétravail. Ce fait a été reconnu par le Tribunal administratif du travail, le 25 mars dernier. « Il faut maintenant que la jurisprudence s'adapte à notre siècle, d'autant plus que le télétravail est devenu une réalité encore plus présente depuis la pandémie. La possibilité d'utiliser des briseurs de grève en télétravail sans réelles conséquences déséquilibre notre rapport de force avec les employeurs du Québec et avec Novago en particulier. Il va falloir que Jean Boulet, ministre du Travail, en tienne compte s'il s'intéresse au sort des travailleuses et des travailleurs », a soutenu Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Bons résultats financiers

Les travailleuses et les travailleurs de Novago sont d'autant plus en colère en raison de cette situation que l'entreprise a dégagé des ristournes de 3,1 millions de dollars dans son dernier exercice financier, en plus d'investir 200 000 $ dans la communauté. Les travailleurs demandent seulement une augmentation raisonnable en cette période d'inflation élevée. « C'est complètement contre-productif, surtout lorsque l'on sait que certains employeurs, comme Olymel qui fait également partie de grand groupe coopératif Sollio, rouvrent les conventions collectives pour améliorer les salaires de départ et s'assurer de retenir et d'attirer la main-d'œuvre », indique Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN).

Solidarité nationale

« Malgré la difficulté de cette grève, je suis fière de nos syndicats de Lanaudière et de partout au Québec qui ont appuyé le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière-CSN depuis le début. En fait, c'est l'ensemble de la CSN qui est derrière vous », a lancé Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Coop Lanaudière-CSN rassemble 25 membres affiliés au Conseil central de Lanaudière-CSN, lequel regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière. Le syndicat est également affilié à la Fédération du commerce-CSN, qui compte 30 000 membres regroupés au sein de 360 syndicats œuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize 13 centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: SOURCE CSN, FC-CSN, CCL-CSN; Renseignements : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 966-4380, [email protected]; Martin Bourgeois, conseiller syndical CSN Lanaudière, Téléphone : 450 759-0762 (sans frais, composer le 1 888 759-0762)