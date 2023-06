Nova Bus annonce la cessation de ses activités aux États-Unis : Unifor surveillera attentivement les impacts sur ses membres

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor suit de près l'annonce de la cessation des opérations de Nova Bus aux États-Unis, et exprime sa préoccupation quant aux possibles répercussions sur les travailleuses et travailleurs de l'usine de Saint-François-du-Lac et sur l'unité du personnel de bureau à Saint-Eustache, tous membres d'Unifor.

« La décision de Nova Bus de mettre fin à ses activités aux États-Unis pourrait avoir un impact sur nos membres, tant sur le plan économique que sur le plan professionnel. Nous sommes pleinement conscients des préoccupations et des incertitudes que cette situation suscite parmi nos membres, et nous leur assurons que nous les représenterons avec détermination et engagement » affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Unifor s'engage à surveiller attentivement l'évolution de la situation et à plaider en faveur de mesures appropriées pour atténuer les conséquences de cette fermeture sur ses membres.

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]