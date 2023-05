Nouvelles statistiques sur la situation résidentielle étudiante à Gatineau - Le coût d'un 4 et ½ pour un ménage étudiant a augmenté de 36% en un an seulement

GATINEAU, QC, le 28 mai 2023 /CNW/ - Une nouvelle enquête statistique menée par l'UTILE auprès de l'ensemble de la population étudiante postsecondaire de Gatineau révèle que le loyer médian des ménages étudiants qui habitent dans un 4 et ½ a augmenté de 36% en un an seulement.

Il s'agit de l'une des principales conclusions de l'ÉCLAIR Outaouais, un sondage mené à l'automne 2022 auprès de la population étudiante de l'Université du Québec en Outaouais, du Cégep de l'Outaouais et du Collège Héritage. Plus de 1700 étudiant·es ont répondu au sondage.

Alors que le loyer médian d'un 4 et ½ occupé par un ménage étudiant gatinois en 2021 s'élevait à 799$, ce montant a bondi à 1085$ pour l'année scolaire 2022. Le loyer médian des 5 et ½ étudiants ont quant à eux augmenté de 25% sur la même période.

Cette hausse drastique des loyers préoccupe grandement le directeur général de l'UTILE, Laurent Levesque. « Notre enquête révèle que la moitié des étudiant·es locataires ont un revenu annuel inférieur à 20 000$, ce qui signifie que le coût prohibitif des logements risque de les placer dans une situation de précarité financière et de mettre en péril leur projet d'étude », indique M. Levesque. « Pour préserver l'universalité de l'accès aux études et la capacité d'accueil et d'attraction de l'Outaouais, il est nécessaire d'investir rapidement dans la construction de logements durablement abordables adaptés spécifiquement aux besoins de la population étudiante ».

Un portrait des locataires étudiants

L'ÉCLAIR permet de dresser un portrait précis de la situation résidentielle des étudiant·es dans la région. On apprend ainsi que 29% des étudiant·es de niveau collégial et 63% des étudiant·es universitaires sont locataires, ce qui correspond à quelque 6000 locataires étudiants, qui résident à forte majorité dans le parc locatif privé conventionnel.

Parmi ces étudiants locataires, 69% proviennent de l'extérieur de la région, dont 25% de l'extérieur du Canada. « Les étudiant·es qui arrivent de l'extérieur de la région doivent souvent tenter de se trouver un logement sans même être physiquement sur place. Lorsque le taux d'inoccupation est sous la barre des 1%, comme c'est le cas présentement à Gatineau, il est très difficile d'y arriver » souligne Laurent Levesque.

L'ÉCLAIR Outaouais est disponible intégralement sur le site internet de l'UTILE.

À propos de l'ÉCLAIR : L'Étude sur les conditions de logement axée sur l'information régionale (ÉCLAIR) en est à sa première édition. Elle est une initiative de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) qui documente depuis 2014 les conditions résidentielles de la population étudiante au Québec et au Canada afin de pallier l'absence de statistiques publiques

À propos de l'UTILE : L'UTILE est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des logements étudiants abordables dans plusieurs villes au Québec. Le parc immobilier de l'UTILE compte actuellement 213 logements en opérations et plus de 350 en construction.

