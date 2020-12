Nouvelles restrictions : le CCCD demande des outils pour minimiser les impacts

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) comprend la décision du gouvernement du Québec de resserrer les mesures sanitaires en place. Mais afin de minimiser les impacts, le CCCD demande au gouvernement de considérer l'autorisation sans restriction de la cueillette à l'auto ainsi que l'ajout de mesures de soutien financier pour les détaillants non essentiels.

« Déjà très durement frappés lors de la première vague, tous les commerces dits « non essentiels » ont besoin d'un soutien financier simple, rapide et efficace pour passer au travers de cette période. Normalement très achalandée, la période des Fêtes est cruciale pour plusieurs détaillants. À cet effet, un soutien pour les commerces qui souhaiteraient recevoir de l'aide pour maintenir leurs activités par le biais du commerce électronique est urgent », affirme Marc Fortin, président pour le Québec du CCCD.

La décision du gouvernement de limiter l'accès aux articles « non essentiels » représente un défi logistique pour plusieurs de nos membres. Pour certains, on parle de fermer des sections de magasin alors que pour d'autres, la discipline et la collaboration des consommateurs sera de mise. « L'opérationnalisation de cette restriction représentera un défi, mais nous sommes convaincus que le gouvernement nous laissera la latitude et nous fournira l'accompagnement nécessaire afin d'éviter des dérapages malheureux », poursuit M. Fortin.

« Nous comprenons les inquiétudes entourant le magasinage d'après Noël et son achalandage, mais le commerce de détail est reconnu comme un lieu très sécuritaire et c'est pourquoi il est essentiel de rouvrir le 11 janvier prochain. Dans l'intervalle, nous pressons le gouvernement de permettre la cueillette à l'auto pour tous les commerces », termine M. Fortin.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. commercedetail.org

