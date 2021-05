Nouvelles récupérations interactives : l'ultime coup de pouce pour réussir les examens de fin d'année au secondaire

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est une année marquée par de nombreuses innovations qui s'achève avec le lancement des MiniRécups d'Alloprof. Ces récupérations virtuelles et synthétiques visent à outiller les 350 000 élèves du secondaire qui préparent leurs examens finaux, en vue d'un deuxième bulletin comptant pour 65 % de la note finale. Dans ce contexte où beaucoup reste à jouer, une quarantaine de MiniRécups couvrant des apprentissages à prioriser sont désormais offertes sur mobile et navigateur, complétant les efforts déployés par l'organisme dans le cadre de la stratégie de renforcement du filet de sécurité scolaire du ministère de l'Éducation.

« Chaque année en juin, des milliers d'élèves désespérés se tournent vers Alloprof, avec l'impression qu'ils ne comprennent plus rien à la matière. Les MiniRécups ont été conçues pour apaiser cette angoisse de la fin de l'année. L'élève est guidé pas à pas vers une compréhension globale des notions. Et bien entendu, il est invité à communiquer directement avec nos enseignants si la MiniRécup n'a pas répondu entièrement à ses questions », précise Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof.

Un outil qui donnera un réel coup de main

Les MiniRécups, ce sont des vidéos de récupération de moins de 30 minutes qui dédramatisent les notions essentielles en les résumant de manière dynamique, ludique et interactive. Accessibles au aprof.ca/minirecup , elles touchent les sujets posant le plus de difficultés aux élèves parmi les savoirs essentiels, comme la compréhension du texte narratif, la résolution de problèmes algébriques ou les calculs de masse volumique. Alloprof prévoit élargir le champ des notions abordées au fil des prochains mois. Au total, 150 MiniRécups seront déployées d'ici juin 2022, équivalant en tout à 75 heures de révision.

« Si près du fil d'arrivée, il y a un ultime effort à donner. Avec les MiniRécups, l'élève peut faire sa récupération où et quand il le veut. L'objectif est de l'aider à réussir ses examens en simplifiant la révision des notions clés », explique Marc-Antoine Tanguay.

Parcours d'apprentissage interactif

L'expérience comprend plusieurs étapes pour faciliter les apprentissages et assurer la compréhension de la matière. En commençant sa MiniRécup, l'élève revoit les notions préalables. Afin de maintenir son attention et de confirmer qu'il a bien compris, des questions émergent à l'écran tout au long de la vidéo. L'élève est ensuite mis au défi avec des exercices, puis invité à consulter des notions connexes à la MiniRécup visionnée.

Des ressources pour la préparation aux examens de fin d'année

Pour aider les élèves de tous les niveaux dans leurs examens de fin d'année, l'organisme les encourage également à consulter les autres ressources déjà en ligne : 3000 fiches explicatives , 460 vidéos et 780 exercices . Avec l'appui du ministère de l'Éducation, Alloprof a multiplié cette année les initiatives pour répondre à une croissance de plus de 60 % des demandes d'aide. Ainsi, depuis janvier, l'organisme ouvre les dimanches, a doublé son nombre d'enseignants et a lancé une Zone d'entraide et un service de clavardage . Toutes ces nouveautés sont regroupées sur un portail, Alloprof 100 % solutions , animé par le sympathique personnage Flo qui guide les élèves vers les meilleurs outils leur permettant de surmonter leurs difficultés, sept jours sur sept.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année, l'organisme aura aidé plus de 700 000 élèves et parents. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici .

Voir toutes les MiniRécups : aprof.ca/minirecup

Exemple d'une MiniRécup

Salle de presse d'Alloprof

Vidéos et images téléchargeables

