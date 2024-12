OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Dans les recherches antérieures de la SCHL sur l'abordabilité du logement au Canada, nous avons constaté que les conditions du marché pendant la pandémie de COVID-19 ont rendu le manque d'abordabilité du logement contagieux , car le déséquilibre de l'offre et de la demande dans les grands marchés inabordables comme Vancouver et Toronto s'est répandu partout au pays.

À la suite de cette recherche, Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l'habitation de la SCHL , soutient que le Canada devrait cibler les niveaux d'abordabilité du logement d'avant la pandémie dans la majeure partie du pays tout en explorant des solutions plus vastes pour Toronto et Vancouver.

Lisez l'article complet sur le site Web de la SCHL : Atteindre le niveau d'abordabilité du logement d'avant la pandémie : un objectif qui a du sens

