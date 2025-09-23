Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, sont ravies d'annoncer la décision du conseil municipal du 22 septembre 2025 de désigner Mohamed Mimoun pour un premier mandat à la vice-présidence du Conseil interculturel de Montréal (CIM), de septembre 2025 à septembre 2027. Elles tiennent également à accueillir chaleureusement Sarah Dennene et Siyuan Liu qui débutent un premier mandat de membre en septembre 2025, et Mina Fakhravar dont le mandat de membre débutera en novembre 2025.

« Je salue la désignation de M. Mohamed Mimoun à titre de vice-président pour un premier mandat, et lui souhaite plein succès dans son nouveau rôle. Je souhaite également la bienvenue à Mmes Sarah Dennene, Mina Fakhravar et Siyuan Liu au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs parcours et leurs implications contribueront assurément à enrichir les travaux du CIM aux côtés des autres membres déjà impliqués auprès de cette instance importante », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Sarah Dennene

Sarah Dennene est avocate, membre des Barreaux du Québec et du Nouveau-Brunswick et directrice des services juridiques de La Maison Turquoise. Titulaire d'une maîtrise en droit international, cette avocate a développé une expertise approfondie en défense des droits des personnes. Son parcours inclut notamment des postes à la Cour fédérale du Canada, de direction au sein d'un organisme parapublic de défense des droits des enfants et des jeunes et de conseillère juridique en litige stratégique pour une organisation non gouvernementale de coopération internationale. Sarah a aussi été chargée de cours au département des sciences juridiques de l'UQAM et à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick.

Mina Fakhravar

Mina Fakhravar est Montréalaise depuis plus d'une décennie et doctorante en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa. Elle siège à plusieurs conseils d'administration, dont ceux d'Amnistie internationale Canada (section francophone) et de l'Association des femmes iraniennes à Montréal. Ses engagements s'inscrivent dans une perspective féministe intersectionnelle et antiraciste, attentive aux discriminations croisées de genre, de classe, d'origine et de culture. Conférencière invitée dans plusieurs universités et auteure d'articles dans la presse canadienne et internationale, elle œuvre à promouvoir l'égalité, la diversité et la justice sociale, convaincue que la reconnaissance des différences et des expériences partagées renforce le sentiment d'appartenance à la société et à la ville où nous cohabitons.

Siyuan Liu

Originaire de Chine, Siyuan Liu réside à Montréal depuis 13 ans. Diplômée du Collège Jean-de-Brébeuf dans le programme Sciences de la santé et Baccalauréat International, elle poursuit actuellement ses études de médecine (Med-P) à l'Université McGill. Engagée pour la protection de l'environnement, elle a été co-présidente du comité écologique de son cégep et membre du comité organisateur du colloque d'Environnement JEUnesse 2025. Lauréate de plusieurs bourses d'excellence, elle consacre une partie de son temps au bénévolat, notamment comme tutrice pour le Forum d'éducation de Montréal auprès d'enfants immigrants chinois. Siyuan est aussi une passionnée de badminton et de théâtre.

Mohamed Mimoun

Originaire d'Algérie, Mohamed Noredine Mimoun a immigré au Canada en 2008 pour effectuer des études en sociologie, après un passage par la France. Il est présentement coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel et Intervenant jeunesse. Mohamed Mimoun aime travailler avec les jeunes dans des quartiers et des espaces interculturels, en créant des liens dans un milieu sain et inclusif. Durant son parcours, il a mené et contribué à des projets qui favorisent l'accueil des nouveaux arrivants, l'intégration dans le milieu professionnel mais aussi la valorisation des différentes cultures et bagages issus de l'immigration.

« Je félicite les nouveaux membres du Conseil interculturel de Montréal. Leur engagement citoyen est précieux pour notre métropole. Le Conseil joue un rôle essentiel en informant l'administration municipale des enjeux liés aux relations interculturelles et en formulant des recommandations qui favorisent la cohésion sociale et la participation de toutes et tous. Grâce à leur expertise et à leur apport, ces nouveaux membres contribueront activement à la mission du CIM, et à faire en sorte que les politiques de la Ville répondent aux besoins de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré la responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, madame Madga Popeanu.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

