Nouvelles nominations au conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer

La Fondation québécoise du cancer a créé le titre de membre observateur afin de permettre aux gens d'affaires de se joindre progressivement au conseil d'administration. Dans un premier temps, ils pourront observer les actions de la Fondation et le fonctionnement du C.A, pour ensuite s'y engager plus officiellement, pleinement conscients de tout ce que cela implique. « La Fondation québécoise du cancer gagne en notoriété. L'engouement des candidats désireux de se joindre au conseil d'administration, ainsi que la qualité des candidatures reçues en sont la preuve. C'est pour cette raison, entre autres, que le conseil d'administration a choisi de créer le titre de membre observateur » explique Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Ces nouveaux membres participeront au développement de la Fondation québécoise du cancer notamment grâce à leurs expertises complémentaires et leurs réseaux. La Fondation pourra également compter sur leurs compétences, leur humanité et leur générosité sans failles dont ils font preuve au quotidien pour aider la Fondation dans la poursuite de sa mission.

« J'ai à cœur le bien-être d'autrui et mes valeurs sont alignées avec celles de la Fondation québécoise du cancer. Contribuer à la mission de la Fondation, c'est aussi contribuer au bien-être de milliers de Québécois atteints de cancer, partout au Québec, quelque soit leur origine, leur type ou leur stade de cancer, leur âge et j'en passe » a déclaré Guerlane Noël, directrice, planification fiscale et successorale pour Placements Mackenzie.

« C'est un privilège de pouvoir compter sur l'engagement de ces nouveaux membres. Nous sommes d'autant plus fiers de compter dans notre C.A. un nombre égal de femmes et d'hommes, aux origines et aux profils hétéroclites. Les valeurs d'équité et d'inclusion sont au cœur de notre organisme et notre C.A. se doit de le refléter » souligne Michel L. Lesage, président du conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer.

Toute l'équipe de la Fondation se joint au président du conseil et au directeur général pour souhaiter la bienvenue à Guerlane, Sandy, Sandra et Gopinath!

Les membres du conseil d'administration soutiennent de différentes façons la cause et mettent à profit leur réseau afin de faire rayonner la Fondation québécoise du cancer à travers le Québec. Tous les administrateurs de la Fondation québécoise du cancer assument leurs responsabilités de façon bénévole.

Découvrez la liste des membres qui siègent sur le conseil d'administration

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité

