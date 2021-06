Nouvelles nominations au conseil d'administration de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le gouvernement du Canada par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Corporation d'habitation Jeanne-Mance (CHJM) sont heureux d'annoncer la nomination de Monsieur Pierre Bouchard à titre de président du conseil d'administration de la CHJM, la nomination de Madame Sergine Hountondji à titre de membre du conseil d'administration ainsi que le renouvèlement des mandats de Madame Danièle Thiboutot à titre de vice-présidente et de Madame Debbie Di Chiaro à titre de trésorière.

Lors de la séance du 17 juin 2021, le conseil d'agglomération de Montréal a entériné ces nominations.

Administrateur de la Corporation depuis 2018, Monsieur Bouchard succède à Monsieur Robert Petrelli qui préside la Corporation depuis 2013. « C'est avec fierté que j'accepte la présidence du conseil d'administration de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance et de contribuer à l'essor du plus important site de logement social au Québec. Je souhaite remercier Monsieur Robert Petrelli pour son dévouement et son apport exceptionnel à la Corporation, et ce depuis de nombreuses années. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Madame Sergine Hountondji au sein du conseil d'administration, dont l'expertise financière viendra compléter les compétences des autres membres. » a déclaré Monsieur Pierre Bouchard.

« Des gens au parcours remarquable se joignent aujourd'hui au conseil d'administration de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. Nous en sommes très heureux et nous réitérons notre soutien à leur engagement. Ces nominations sont une excellente nouvelle pour la Corporation dont la mission est d'offrir des logements abordables à une partie de la population qui en a le plus besoin. C'est d'ailleurs un enjeu prioritaire pour notre administration et nous aimerions profiter de l'occasion pour saluer tout le travail qui a été accompli. Finalement, je tiens à souligner l'apport indéniable de Monsieur Petrelli, à titre de président, pendant ces huit dernières années. Son professionnalisme et son expertise ont contribué à la réussite de plusieurs projets de la Corporation », a ajouté Monsieur Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable et c'est pourquoi nous soutenons la Corporation d'habitation Jeanne-Mance depuis plus de 60 ans, » a affirmé l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL. « Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter la nouvelle membre de son conseil d'administration, Monsieur Pierre Bouchard pour sa nomination à titre de président du conseil, ainsi que les personnes dont le mandat est renouvelé. Finalement, je souhaite saluer l'engagement et la générosité du président sortant, Monsieur Robert Petrelli. En tant que copropriétaire avec la Ville de Montréal, la SCHL est heureuse de poursuivre le travail de ce projet phare avec la collaboration des membres du conseil d'administration. »

À propos de Pierre Bouchard

Monsieur Pierre Bouchard, architecte paysagiste à la retraite, a notamment occupé le poste de directeur du Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal au cours de ses 26 années comme gestionnaire à la Ville de Montréal.

À propos de Sergine Hountondji

Madame Sergine Hountondji est CPA-CGA et détient un MBA de l'Université Concordia. Analyste principale chez Richter depuis 2015, elle cumule des expériences en comptabilité et en finance depuis 2007.

À propos de Danièle Thiboutot

Madame Danielle Thiboutot est retraitée de la Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement (SCHL) depuis septembre 2012 après une carrière de 37 ans. Elle occupait les neuf dernières années de sa carrière le poste de Directrice à la gestion du portefeuille pour la région du Québec.

À propos de Debbie Di Chiaro

Madame Debbie Di Chiaro détient une maitrise en administration publique de l'ÉNAP et est retraitée de l'Office municipal d'habitation de Montréal où elle a occupé différentes fonctions sur une période de 28 ans, dont celle de Directrice du logement abordable.

Liste des membres du conseil d'administration

Pierre Bouchard, président

Danièle Thiboutot, vice-présidente

Debbie Dichiaro, trésorière

Sergine Hountondji, administratrice

Ashfak Chowdhury, administrateur-locataire

Lise Cayer, administratrice-locataire

Christiane Laferrière, administratrice-locataire

À propos de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

La Corporation d'habitation Jeanne-Mance est une société paramunicipale de la Ville de Montréal qui maintient un parc de logements de qualité offert aux ménages à faible revenu. L'ensemble immobilier de la Corporation comporte 28 immeubles de typologie variable pour un total de 788 logements. Site web : www.chjm.ca

