Le SCFP réclame un plan de dépistage musclé du fédéral pour les aéroports

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) déplore les importantes mises à pied annoncées pour novembre chez Air Transat et demande au gouvernement fédéral de déployer sans délai un système de dépistage rapide de la COVID-19 dans les aéroports du Canada.

La Composante Air Transat du SCFP vient en effet d'apprendre que les effectifs de ses membres agents de bord passeront à moins de 160 en novembre, sur un total de 2000 employés en temps normal. La base de Vancouver d'Air Transat sera complètement fermée jusqu'à nouvel ordre.

Après l'arrêt complet des activités du 1er avril dernier, suivi d'une reprise des vols le 23 juillet, les effectifs d'agents de bord avaient atteint un modeste sommet de 355 en août dernier.

« Toutes nos informations nous indiquent que la reprise des activités d'Air Transat à l'été et l'automne 2020 a eu lieu en toute sécurité pour les passagers et le personnel. En se dotant d'un système de dépistage rapide avec résultats avant l'embarquement, on ajouterait un élément crucial de relance de l'industrie aérienne. On tend à oublier que plus de 600 000 emplois au Canada dépendent de cette industrie, directement ou indirectement. Nous nous attendons donc à un plan de dépistage musclé du fédéral », a déclaré Julie Roberts, présidente de la Composante Air Transat du SCFP.

Le syndicat souligne par ailleurs qu'une vaste coalition d'employés de l'aviation manifesteront sur la colline parlementaire à Ottawa le 20 octobre prochain à midi afin de demander au gouvernement du Canada de prendre des mesures concrètes pour une reprise sécuritaire de l'industrie de l'aviation.

Les agents de bord d'Air Transat sont des spécialistes des situations d'urgence dont le rôle premier est d'assurer la sécurité des passagers. Ils sont regroupés au sein de trois syndicats locaux correspondant à leurs trois bases : SCFP 4041 (Montréal-YUL), SCFP 4047 (Toronto-YYZ) et SCFP 4078 (Vancouver-YVR). La Composante Air Transat chapeaute les trois syndicats locaux.

Au total, le SCFP représente plus de 13 100 membres au Canada dans le transport aérien, notamment à Air Transat, Air Canada, Rouge, Sunwing, CALM Air, Canadian North, WestJet, Cathay Pacific, First Air et Air Georgian.

Le SCFP est le plus grand syndicat canadien. Il compte 700 000 membres dans tout le Canada et représente des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications. Le SCFP compte plus de 70 bureaux répartis dans tout le Canada.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/