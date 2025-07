Les pompiers et pompières de Saint-Colomban entament des moyens de pression

SAINT-COLOMBAN, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Les pompiers et pompières de la Ville de Saint-Colomban (SCFP 7148) ont voté à 89 % en faveur de l'amorce de moyens de pression lors d'une assemblée extraordinaire tenue hier soir.

« Depuis mai 2023, nous sommes prêts à négocier de bonne foi avec l'employeur, mais faisons face à de la résistance de sa part. À ce stade-ci, nous n'avons toujours pas reçu d'offre salariale de leur part. Cela est inacceptable. Nos membres sont exaspérés par la lenteur des pourparlers et ils souhaitent le démontrer », d'expliquer le président de la section locale 7148, Martin Macchabée.

La convention collective des pompiers et pompières de la Ville de Saint-Colomban est échue depuis le 31 décembre 2022. Depuis les demandes syndicales les offres patronales du 31 janvier 2024, seulement 11 rencontres ont eu lieu et au total, 11 autres ont été annulées de part et d'autre.

« Autour de la table de négociation, l'employeur fait preuve d'un manque de respect. De plus, de la désinformation circule. Le syndicat tente par tous les moyens d'obtenir sa collaboration. Nous souhaitons voir un changement significatif pour avoir des négociations saines », d'ajouter la conseillère syndicale, Michelle Brideau.

