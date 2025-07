AVIS AUX MÉDIAS - Les cols bleus s'invitent à l'ouverture des Jeux de la francophonie canadienne à Laval

LAVAL, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - À quelques jours d'une grève de trois jours à la Ville de Laval, soit les 17, 18 et 19 juillet prochains, les cols bleus se sont invités à l'ouverture des Jeux de la francophonie canadienne qui se dérouleront à Laval. Il y a aura donc une marche et une manifestation autour de la Place Bell ce soir.

« Ça fait plus de quatre ans que nous n'avons pas eu d'augmentations salariales. Les temps sont difficiles, surtout dans le contexte inflationniste historique actuel. Nous devons encore mettre de la pression afin d'arriver à une entente satisfaisante », d'expliquer le président du syndicat, Louis-Pierre Plourde.

Quoi : Manifestation du Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545)

Quand : Mardi 15 juillet, à partir de 18 h 30

Où : Place Bell,1950 rue Claude-Gagné, Laval, Québec, H7N 0E4

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

