Nouvelles mesures pour les bars : agir ensemble pour éviter une deuxième vague

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prend acte des nouvelles mesures imposées aux tenanciers de bars dans le but de contenir la propagation de la COVID-19, incluant donc la diminution des heures d'ouverture, la réduction de la capacité d'accueil et la tenue d'un registre des clients pour faciliter les enquêtes épidémiologiques en cas d'éclosion.



« Bien que ces nouvelles mesures aient de nombreuses implications pour les PME et qu'elles entraînent dans leur sillage une certaine lourdeur administrative, elles sont de loin préférables à une nouvelle vague de fermeture à laquelle nos entrepreneurs pourraient être confrontés. Cependant, il est primordial que ces mesures demeurent évolutives, que le contrôle effectué par les autorités soit juste et rigoureux, et, qu'enfin, on pose des gestes additionnels pour aider ces commerces » souligne François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.



Des actions additionnelles qui peuvent aider les bars de toutes les régions

La FCEI demande au gouvernement de poser des actions supplémentaires pour soutenir les bars. De petits gestes peuvent faire une grande différence, comme :



Mettre en place un modèle de registre des consommateurs ;

Permettre aux bars de livrer de l'alcool par un intermédiaire et leur octroyer le droit de le faire à un prix différent de l'alcool consommé sur place ;

Permettre aux bars de vendre de l'alcool pour emporter ;

Mettre en place un fonds d'urgence pour les PME afin de les soutenir dans l'achat de l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire pour protéger leurs employés et leurs clients.

Lutter contre la COVID-19 : réussir ensemble

Pour lutter contre la COVID-19 tout en permettant à l'économie de rouler, tout le monde doit y prendre part. C'est pourquoi, la FCEI demande la mise en place d'une campagne de sensibilisation gouvernementale pour encourager les Québécoises et Québécois à appliquer les consignes dans les lieux publics et dans les commerces.



« Au nom des petites entreprises qui ont connu une période de crise sans précédent et des travailleurs qui se démènent pour gagner leur vie, nous lançons un appel à tous. Les jeunes comme les moins jeunes, suivez les consignes de distanciation sociale afin de protéger la santé publique mais aussi la santé économique du Québec. Plusieurs grandes artères commerciales comme la Grande-Allée à Québec, la rue Notre-Dame à Trois-Rivières ou la rue King à Sherbrooke ne peuvent pas encaisser un deuxième confinement, » conclut M. Vincent.



La FCEI rappelle également que chaque geste compte et incite les consommateurs à acheter local, en participant à sa campagne nationale #JechoisisPME. Pour en apprendre davantage sur cette initiative, rendez-vous sur notre site : www.jechoisispme.ca.



