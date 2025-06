Nouvelles mesures pour améliorer la sécurité des piétons à La Prairie

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de la Santé et député de La Prairie, M. Christian Dubé, et le maire de La Prairie, M. Frédéric Galantai, annoncent la mise en service de deux nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) sur le boulevard Taschereau, aux intersections des rues Longtin et Saint-Paul, à La Prairie. L'ajout de ces équipements vise à améliorer la sécurité des usagers vulnérables et à accroître le respect de la priorité que doivent accorder aux piétons les conducteurs de véhicules motorisés et les cyclistes.

Les FRCR sont installés à des passages ciblés, un peu partout au Québec, notamment en raison d'une route plus large, de vitesses plus élevées ou de la présence plus importante de véhicules.

« La mise en service de ces deux FRCR va exactement dans le sens du Plan d'action en sécurité routière que j'ai déposé en 2023 : placer l'innovation au service de la sécurité de nos citoyens, et en l'occurrence, de nos enfants! Je tiens à souligner la proactivité de la Ville et l'excellente collaboration avec nos équipes, qui démontre bien que la sécurité routière est l'affaire de tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis extrêmement fier d'annoncer la mise en service de ces nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide sur le boulevard Taschereau. La sécurité de nos citoyens, en particulier des piétons, est une priorité absolue. Grâce à cette initiative, nous espérons réduire les risques et améliorer la sécurité routière dans notre communauté. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers des rues plus sécuritaires pour tous. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et député de La Prairie

« J'applaudis la réalisation de ce projet qui répond aux nombreuses demandes citoyennes reçues et analysées par le Comité de circulation et de mobilité active au cours des années, réclamant le renforcement de la sécurité des piétons, particulièrement des écoliers, dans ces secteurs. Grâce à cette collaboration provinciale-municipale, ces intersections névralgiques seront désormais beaucoup plus sécuritaires. »

Frédéric Galantai, maire de la Ville de La Prairie

Faits saillants

Les feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) sont des dispositifs de signalisation qui visent à renforcer visuellement le message de priorité aux passages pour piétons. Ils améliorent la visibilité de la signalisation de ces passages en attirant davantage l'attention des conducteurs circulant sur la route. Ils permettent aux piétons d'avertir ces derniers de leur intention de traverser. Les cyclistes doivent, quant à eux, descendre de leur vélo et traverser à pied à côté de celui-ci.

À la suite d'une entente de collaboration, le Ministère a pris en charge la conception et le financement de l'ajout des deux FRCR sur le boulevard Taschereau , aux intersections des rues Longtin et Saint-Paul , à La Prairie, tandis que les travaux ont été exécutés par la Ville.

