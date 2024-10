Nouvelles mesures favorisant le maintien d'emplois en région : la SAAQ annonce la seconde phase de son projet pilote

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire informer sa clientèle de la région du Bas-Saint-Laurent du lancement de la seconde phase de son projet pilote, qui vise notamment à maintenir les emplois dans la région, grâce au redéploiement des services à la clientèle en période de bas achalandage.

Après avoir dressé un bilan très positif de la première phase du projet pilote, qui s'est déroulée à l'hiver 2024 dans cinq de ses centres de services, la SAAQ souhaite renouveler l'expérience en y incluant d'autres centres.

Ce projet pilote vise à permettre au personnel d'accomplir des tâches comme répondre à des appels téléphoniques, qui diminueront l'attente et les délais de traitement dans d'autres secteurs où la demande est plus forte. Cela sera possible en maximisant l'achalandage du centre de services pendant les heures d'ouverture.

Cette approche de gestion des services en personne permet, en période de bas achalandage, d'éviter des mises à pied saisonnières en région. Elle permet aussi d'améliorer le service à la clientèle, dont les services téléphoniques pour l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire à l'échelle provinciale.

Ainsi, du 4 novembre 2024 au 21 mars 2025, le centre de services de Matane, situé au 597, avenue du Phare Est, local 300, sera ouvert à la clientèle les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La SAAQ invite les clients et clientes à prendre rendez-vous avant de se présenter dans le point de services. Voici le nouvel horaire :

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30

Mardi : 8 h 30 à 16 h 30

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Du 4 novembre 2024 au 21 mars 2025, le centre de services de Rivière-du-Loup, situé au 2-B, rue Roland-Roussel, sera ouvert à la clientèle du lundi au jeudi. La SAAQ invite les clients et clientes à prendre rendez-vous avant de se présenter dans le point de services. Voici le nouvel horaire :

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30

Mardi : 8 h 30 à 16 h 30

Mercredi : 10 h à 16 h 30

Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : Fermé

Du 2 décembre 2024 au 21 mars 2025, le centre de services de Rimouski, situé au 195-B, avenue Léonidas Sud, sera ouvert à la clientèle les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La SAAQ invite les clients et clientes à prendre rendez-vous avant de se présenter dans le point de services. Voici le nouvel horaire :

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30

Mardi : 8 h 30 à 16 h 30

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

La SAAQ rappelle à sa clientèle qu'il est possible d'effectuer plusieurs transactions en ligne dans SAAQclic, et ce, en tout temps, sans avoir à se déplacer. De plus, il est possible de payer son permis de conduire ou son immatriculation par le biais de son établissement financier.

Faits saillants :

Dans les centres visés par le projet pilote, une baisse d'achalandage de 30 % est observée en basse saison, comparativement à la haute saison.

Lors de la première phase du projet pilote, qui s'est déroulée du 8 janvier au 22 mars 2024 dans cinq centres de services :

première phase du projet pilote, qui s'est déroulée du 8 janvier au 22 mars 2024 dans cinq centres de services : 6 300 personnes de plus ont pu être servies; Des rendez-vous étaient toujours disponibles dans l'ensemble des centres de services participant au projet pilote; La déclaration de services aux citoyens a été respectée, puisque la clientèle de l'ensemble des centres de services de la Société a pu être servie en moins de 30 minutes; Aucune plainte de la clientèle n'a été recensée pour toute la durée du projet pilote.



