Nouvelles mesures du gouvernement fédéral : un coup de pouce apprécié des manufacturiers et exportateurs

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement les nouvelles mesures de soutien du gouvernement fédéral annoncées aujourd'hui et qui permettent de donner un coup de pouce aux entreprises touchées par la pandémie.

« Le gouvernement fédéral répond présent pour les entreprises qui ont besoin d'air dans la situation actuelle. Nous saluons l'annonce d'aujourd'hui. Si nous voulons que le secteur manufacturier reprenne de la vigueur et que nos entreprises demeurent compétitives, il faut avoir l'appui des gouvernements », souligne Véronique Proulx, présidente et directrice générale de MEQ.

Prolongation de la Subvention salariale d'urgence

MEQ est heureuse de la prolongation de la Subvention salariale d'urgence jusqu'en juin 2021. Elle souligne que le taux de la subvention demeure inchangé jusqu'au 19 décembre, mais demande que le gouvernement du Canada puisse fixer rapidement les paramètres pour 2021 de manière à assurer davantage de prévisibilité aux entreprises.

« La prolongation de la subvention salariale d'urgence est une bonne nouvelle pour nos entreprises. Cela leur permet de conserver les talents et d'investir dans la formation. Il s'agit même pour certains d'une occasion de développer de nouveaux produits ou encore de se tourner vers la recherche et le développement. Néanmoins, dans le contexte actuel, il faut être en mesure d'offrir le plus de prévisibilité possible aux entreprises », mentionne Mme Proulx.

Subvention d'urgence du Canada pour le loyer

MEQ salue le fait que la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer puisse désormais soutenir non seulement les locataires, mais également les propriétaires. Cet assouplissement pour le soutien à l'hypothèque est une bonne nouvelle pour les manufacturiers, souvent propriétaires de leur établissement.

« MEQ tient à réitérer au gouvernement fédéral sa pleine collaboration dans le déploiement d'initiatives permettant d'accompagner les entreprises manufacturières dans ces moments d'incertitudes et de jeter les bases d'une relance économique solide », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

