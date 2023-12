Nouvelles journées de grève - Plusieurs cégeps fermés aussi le 15 décembre

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Résolus à démontrer leur détermination et à faire pression sur l'employeur, le personnel professionnel de dix cégeps représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ajoute deux journées de grève à celle du 14 décembre qui était déjà prévue. Les professionnelles et professionnels seront donc en grève du 13 au 15 décembre.

Le Cégep de Sainte-Foy, le Collège Montmorency, le Cégep régional de Lanaudière, le Cégep André-Laurendeau, le Cégep de Thetford, le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Jonquière et le Cégep de Saint-Hyacinthe ont déjà annoncé la levée des cours pour une journée supplémentaire, le 15 décembre. « Nous nous attendons à ce que les deux autres cégeps où nous représentons le personnel professionnel en fassent aussi l'annonce dans les prochains jours à défaut de quoi nous allons compter sur la solidarité de nos collègues pour qu'ils refusent de franchir les lignes de piquetage. Le gouvernement doit comprendre que nous allons nous battre jusqu'au bout », indique le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette.

L'appauvrissement du personnel de l'État a un impact réel sur les services aux élèves. « Quand des élèves en détresse ne peuvent pas obtenir d'aide d'un psychologue, d'une personne conseillère en orientation, d'une personne conseillère en service adapté ou d'un aide pédagogique individuel parce que les institutions n'arrivent pas à pourvoir les postes vacants, cela peut nuire grandement à leur cheminement scolaire et même les pousser vers le décrochage. C'est loin d'être anodin. Chaque élève devrait avoir accès aux services nécessaires pour atteindre son plein potentiel », juge M. Bouvrette.

Comme le rappelait l'Institut de la statistique du Québec la semaine dernière, les salaires versés au personnel professionnel de l'État sont inférieurs de 15,3 % par rapport à ceux versés par les autres organisations publiques, dont les universités, et de 13,7 % par rapport à ceux versés par le secteur privé. « Nous sommes devenus le club-école du gouvernement fédéral, des universités et même du secteur privé. Les problèmes d'attraction et de rétention du personnel professionnel sont importants. Le gouvernement du Québec n'est plus un employeur de choix et il doit redresser le cap rapidement pour arriver à poursuivre sa mission. Malheureusement, tout ce que nous récoltons pour l'instant ce sont des offres méprisantes », déplore M. Bouvrette.

Les membres du SPGQ comptent bien le rappeler à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, dans le cadre d'une manifestation devant son bureau de Trois-Rivières, le 14 décembre.

Les membres des collèges du SPGQ

Les 760 professionnelles et professionnels des collèges du SPGQ occupent les emplois suivants : aide pédagogique individuel, analyste, analyste spécialisé en informatique, agent de la gestion financière, attachée et attaché d'administration, bibliothécaire, chercheuse et chercheur, conseillère et conseiller à la vie étudiante, conseillère et conseiller en communication, conseillère et conseiller en information scolaire, conseillère et conseiller pédagogique, conseillère et conseiller en services adaptés, conseillère ou conseiller en adaptation scolaire, conseillère et conseiller en orientation, conseillère et conseiller en ressources matérielles, psychologue, sexologue spécialiste en moyens et techniques d'enseignement ainsi que de travailleuse sociale et travailleur social. Plus de 70 % sont des femmes.

On les retrouve dans les institutions suivantes : Cégep André-Laurendeau, Cégep de Jonquière, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Lanaudière, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Collège de Bois-de-Boulogne et Collège Montmorency.

