KIRKLAND, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui que le groupe des Anciens combattants Canada (ACC), la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le programme des Services de santé non assurés (SSNA) et le Québec ont ajouté WINREVAIR® (sotatercept) à leurs régimes publics d'assurance-médicaments. En tant que premiers territoires de compétence à mettre en œuvre le remboursement par le régime public à la suite de la conclusion de l'accord de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), ces inscriptions constituent une étape importante vers l'amélioration de l'accès aux soins pour les Canadiens atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare, évolutive et limitant l'espérance de vie.

WINREVAIR® est indiqué en association avec le traitement standard de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), pour le traitement des adultes atteints d'HTAP appartenant au groupe 1 et à la classe fonctionnelle (CF) II, III ou IV de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« L'annonce faite aujourd'hui marque une avancée significative pour les Canadiens touchés par l'hypertension artérielle pulmonaire », a déclaré Jamie Myrah, directrice générale de l'Association d'hypertension pulmonaire du Canada. « L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie invalidante et évolutive qui fait peser un lourd fardeau physique, émotionnel et financier non seulement sur les patients, mais aussi sur leurs familles et les personnes aidantes qui les accompagnent. Il est nécessaire d'améliorer l'accès aux options thérapeutiques pour aider ces patients. Lorsque les personnes atteintes d'hypertension artérielle pulmonaire disposent de plus d'options, les avantages ne se limitent pas aux patients, mais s'étendent également à leurs proches et à la communauté dans son ensemble. »

« Nous sommes encouragés de voir que WINREVAIR® figure désormais dans cinq régimes publics », a déclaré David Jones, directeur général de Merck Canada. « Il s'agit d'une étape importante vers un élargissement de l'accès aux traitements pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle pulmonaire, et nous restons déterminés à collaborer avec les autres provinces et territoires afin de garantir un accès rapide à tous les patients canadiens admissibles. »

À propos de l'hypertension artérielle pulmonaire

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie grave et évolutive dans laquelle les petites artères qui transportent le sang du cœur aux poumons se rétrécissent en raison d'une croissance cellulaire excessive et d'une cicatrisation. Ce rétrécissement réduit le flux sanguin vers les poumons et diminue le taux d'oxygène dans le sang. L'HTAP peut être idiopathique, héréditaire ou liée à d'autres affections. Parmi les symptômes les plus fréquents figurent un essoufflement croissant (surtout à l'effort), de la fatigue, une enflure des pieds et des jambes, une douleur thoracique, des étourdissements et des évanouissements - des symptômes qui se développent souvent lentement et qui peuvent être confondus avec un déconditionnement ou d'autres problèmes cardiaques ou pulmonaires. En l'absence de traitement, l'hypertension artérielle pulmonaire met le cœur à rude épreuve, ce qui peut entraîner une réduction de la mobilité, une insuffisance cardiaque et une diminution de l'espérance de vie.

À propos de Merck

Chez Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, nous sommes unis autour de notre objectif : nous utilisons la puissance de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies à travers le monde. Depuis plus de 130 ans, nous apportons de l'espoir à l'humanité grâce au développement de médicaments et de vaccins importants. Nous aspirons à être la principale entreprise biopharmaceutique de recherche intensive au monde - et aujourd'hui, nous sommes à la pointe de la recherche pour proposer des solutions de santé innovantes qui font progresser la prévention et le traitement des maladies chez les humains et les animaux. Nous favorisons une main-d'œuvre mondiale diversifiée et inclusive et agissons de manière responsable chaque jour pour garantir un avenir sûr, durable et sain pour toutes les personnes et communautés. Pour plus d'informations sur nos opérations au Canada, rendez-vous sur https://www.merck.ca et contactez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U.

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Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires ou de mesures réglementaires.

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SOURCE Merck