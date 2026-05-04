Nouvelles étapes franchies vers la mise en valeur de la maison René-Lévesque

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, confirme la progression du projet de préservation, de restauration et de réhabilitation de la maison René-Lévesque. Les récents avancements soutiennent la concrétisation d'une vision structurante pour ce lieu important au sein de la communauté gaspésienne et québécoise.

Le plan fonctionnel et technique (PFT), qui présente les grandes orientations à privilégier pour le projet, a été finalisé en décembre 2025. De plus, au terme d'un appel d'offres ayant pris fin le 3 mars dernier, le consortium formé des firmes STGM Architecture et Atelier Balsa Architectes a été retenu afin de réaliser les plans et devis, ce qui mènera au lancement d'un appel d'offres à la fin de l'automne 2026 pour la réalisation des travaux.

Depuis l'acquisition de l'immeuble par le gouvernement du Québec en 2021, différents partenaires de la région ont été consultés pour les usages futurs du lieu, dans le respect de sa valeur patrimoniale. L'Espace René-Lévesque, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, Radio CHNC, le Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, la municipalité de New Carlisle et la MRC de Bonaventure font partie du comité qui a déterminé que la Maison René-Lévesque devait accueillir des activités liées aux thématiques du journalisme et des médias, en lien direct avec un volet important de la vie de René Lévesque. Plus précisément, les espaces auront une vocation multifonctionnelle et collaborative, comprenant un volet d'interprétation au rez-de-chaussée ainsi que des bureaux et un studio d'enregistrement à l'étage. L'inauguration est prévue au début de l'été 2028. Une rencontre d'information citoyenne aura lieu prochainement pour présenter les grandes lignes du projet et répondre aux questions.

Citations

« La restauration d'une maison patrimoniale est une belle aventure. Chaque étape, réalisée avec soin et attention, permet de redonner tranquillement vie à un lieu chargé d'histoire. Je suis heureux de contribuer à préserver la maison René-Lévesque et d'éventuellement permettre aux Québécois de la visiter grâce à un projet de réhabilitation réfléchi avec le milieu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La Maison René-Lévesque représente une partie d'histoire importante pour le Québec et la Gaspésie. Je suis donc très contente de l'engagement de la communauté et des partenaires locaux à l'égard de ce projet majeur qui mènera à l'ouverture de la maison restaurée en 2028. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille et députée de Bonaventure

Faits saillants

Construite entre 1917 et 1920, la maison d'enfance de René Lévesque, premier ministre du Québec entre 1976 et 1985, est classée immeuble patrimonial depuis 2012 par le Ministère.

L'immeuble présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique et architecturale.

Le 20 septembre 2021, le gouvernement du Québec a fait l'acquisition de la maison et du terrain où René Lévesque a passé son enfance et une partie de son adolescence, à New Carlisle.

Depuis cette date, le MCC a procédé à divers travaux de stabilisation et de sécurisation pour freiner la détérioration de l'immeuble. Celui-ci est maintenant stabilisé et est dans un état propice à sa restauration.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]