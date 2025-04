NOUVELLES DISPOSITIONS POUR ACCÉLÉRER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES DANS VILLE-MARIE

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a adopté un projet de modifications réglementaires visant à faciliter les projets de construction de logements hors marché, autant sociaux qu'abordables. La notion de zonage différencié, qui prévoit des dispositions plus flexibles pour ces types de logements, permettra à certains projets d'obtenir une autorisation de plein droit, encourageant ainsi leur réalisation plus aisément, et surtout, plus rapidement. Ville-Marie marque un point tournant : il est le premier arrondissement à adopter un tel règlement au Québec.

De nombreux programmes de financement pour la construction de logements hors marché, qu'ils soient sociaux ou abordables, nécessitent de prévoir des approches d'autorisations accélérées pour permettre la réalisation de projets respectant les échéanciers serrés prévus auxdits programmes. En évitant des processus complexes de dérogations réglementaires, la construction de logements à but non lucratif s'en voit facilitée. Il faut savoir qu'au cours de la seule année 2024, ce sont six projets qui ont dû faire l'objet d'une procédure d'exception afin d'autoriser leur construction, ajoutant ainsi des délais supplémentaires avant le premier coup de pelle.

Plus d'unités pourront également être construites puisqu'il est proposé de supprimer les seuils maximaux de 8 logements pour tous les types de projets dans les secteurs où ces maximums s'appliquent. Cette disposition permet d'augmenter le nombre d'unités par projet, et ainsi de répondre à une plus grande demande, d'augmenter la densité pour les projets résidentiels et de réduire le coût de développement par logement sans avoir d'impact sur la forme et l'intégration architecturale qui sont encadrées par d'autres dispositions, telle que la hauteur maximale.

« En contexte de crise de l'habitation, il est essentiel d'utiliser tous les outils à notre disposition pour faciliter les projets de logements hors marché, autant sociaux qu'abordables. Ce qu'on veut, c'est plus de logements et plus d'abordabilité, plus rapidement. Le règlement que l'on adopte aujourd'hui est une première au Québec, et une solution directe et durable pour atteindre ces objectifs. C'est un grand pas de plus dans la bonne direction dont nous sommes très fières et fiers, et nous continuerons de mettre les bouchées doubles pour répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais », a mentionné la mairesse de la Ville de Montréal et de Ville-Marie, madame Valérie Plante.

« Des modifications réglementaires comme celles-ci ont un réel impact sur le milieu. On pourra constater les retombées non pas dans 10 ou 20 ans, mais dès maintenant. Augmenter le potentiel constructible est selon moi la clé pour voir la construction rapide de logements hors marché, qui répondent à un besoin on ne peut plus criant. Nous avons demandé plus de pouvoirs pour accélérer la construction de logements, nous les avons obtenus, et nous les utilisons », a ajouté M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

