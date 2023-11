Nouvelles décisions du Conseil de presse du Québec : Une photo d'un restaurant achalandé qui respecte la déontologie journalistique

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a publié six nouvelles décisions concernant des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a rejeté les six plaintes, n'en retenant aucune.

D2022-04-164 : Daniel Drouin c. Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte de Daniel Drouin visant une photo accompagnant l'article « Déconfinement : un sentiment de normalité qui fait du bien », publié dans Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal les 12 et 13 mars 2022, concernant un grief de photographie manquant de respect à la vie privée. Le plaignant, que l'on aperçoit en second plan, attablé dans un restaurant parmi une quinzaine de personnes, n'était pas identifiable aux yeux du grand public. Aucun élément de l'article ou de la légende sous la photo ne portait sur cet homme dont on ne connaît pas le nom. Il n'était pas cité dans l'article et aucune information à son sujet n'y était divulguée.

Lire la décision complète

D2022-03-123 : Marie-Noëlle Hervé c. Florence Morin-Martel et La Presse

Le Conseil de presse rejette la plainte de Marie-Noëlle Hervé contre l'article « "Chaque fois que tu le vois, tu y penses" », de la journaliste Florence Morin-Martel, publié dans le quotidien La Presse le 1er décembre 2021, concernant des griefs d'identification injustifiée d'une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire, de manque d'équilibre et de partialité. Le cégépien mineur dont il est question dans le reportage, qui a été déclaré non criminellement responsable d'une agression en raison de troubles mentaux, n'était pas identifiable aux yeux du grand public - soit le lecteur moyen - bien que certains parents ou camarades de classe au courant de l'événement aient pu déduire de qui il s'agissait. Il ne suffit pas qu'une personne soit reconnue par son entourage pour conclure que le média l'a identifiée.

Lire la décision complète

D2022-10-213 : Nadia Cioce c. Francis Pilon et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte de Nadia Cioce à propos de l'article « Une complotiste d'ici récolte des milliers de $ à l'international », du journaliste Francis Pilon, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 12 octobre 2022, concernant trois griefs d'informations inexactes. La plaignante contestait notamment l'affirmation selon laquelle elle « se fait passer pour une "journaliste" sur ses plateformes en ligne, alors qu'elle est plutôt une "leader conspirationniste" ». Or, le journaliste rapportait entre guillemets les propos d'une professeure en communication et ne pouvait être tenu responsable de l'opinion de cette dernière.

Lire la décision complète

D2021-07-114 : Erick Bouchard c. Valérie Gonthier et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte d'Erick Bouchard visant l'article « Procureur coupable d'aide à l'immigration illégale », de la journaliste Valérie Gonthier, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 18 mai 2021, concernant trois griefs d'informations inexactes. Deux des trois griefs ont été rejetés parce que le plaignant n'apportait pas de preuve concrète des inexactitudes alléguées. Dans l'autre cas, le passage de l'article concerné pouvait être interprété de plusieurs façons.

Lire la décision complète

D2022-09-203 : Claude Lachance c. La Presse

Le Conseil de presse rejette la plainte de Claude Lachance concernant un texte d'opinion de Joanne Marcotte intitulé « Calepin de campagne - Choisir une réelle opposition », une collaboration spéciale publiée dans le quotidien La Presse le 9 septembre 2022. Un grief d'information incomplète en lien avec la notice biographique de l'auteure du texte a été rejeté, car les informations contextuelles sur l'orientation politique de Mme Marcotte dont le plaignant déplorait l'absence n'étaient pas essentielles à la compréhension du sujet abordé. D'autre part, un grief de conflit d'intérêts a été déclaré non recevable parce que l'auteure de ce texte d'opinion n'est pas journaliste.

Lire la décision complète

D2022-01-077 : Maxime Michaud-Ste-Marie c. Francis Pilon, Clara Loiseau et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte de Maxime Michaud-Ste-Marie contre l'article « Manifestation à Ottawa : tensions et menaces en plein coeur de la capitale », des journalistes Francis Pilon et Clara Loiseau, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 30 janvier 2022, concernant des griefs d'information inexacte et de partialité. La plainte portait sur l'utilisation du terme « antitout » pour désigner le convoi des camionneurs qui manifestait dans la ville d'Ottawa à l'hiver 2022. L'utilisation de ce terme entre guillemets n'était ni inexact ni partial, et ne devait pas être interprété stricto sensu, contrairement à ce que suggérait le plaignant.

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

