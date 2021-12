« Il est compréhensible que le paysage économique de 2022 inquiète les Canadiens, mais il est important qu'on mette de l'ordre dans nos finances personnelles, surtout si les biens, les services et la dette commencent à nous coûter plus cher, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Même si un certain nombre de Canadiens estiment que leur situation financière ne s'améliorera pas en 2022, la plupart* n'ont pas organisé de séance de planification avec leur conseiller financier au cours de la dernière année. En faire une résolution du Nouvel An peut aider les Canadiens à gérer leurs attentes financières - et les surprises - en 2022. »

Lorsqu'on leur a demandé de définir le bien-être financier, 47 % des participants au sondage ont répondu que c'est le fait de vivre sans stress financier, l'absence duquel s'avère d'ailleurs - pour 28 % d'entre eux - le principal facteur contribuant au bien-être global. Quatre répondants sur dix (41 %) estiment que le bien-être financier découle de leur capacité de se permettre les nécessités de la vie, comme le logement, la nourriture ou le transport. La moitié (50 %) admettent qu'ils aimeraient mieux épargner, tandis qu'un nombre semblable de Canadiens conviennent qu'ils doivent mieux gérer leurs finances au cours de la prochaine année (49 %).

« Il est essentiel de trouver des moyens pour atténuer le stress financier, car il s'agit manifestement d'un facteur déterminant dans le bien-être global. Le fait d'avoir un plan favorisant la réalisation de ses ambitions à long terme ainsi qu'une bonne compréhension des liquidités mensuelles peut contribuer à réduire le stress de façon significative. C'est pourquoi nous recommandons de demander de l'aide à un expert financier, qui pourra élaborer un tel plan pour vous aider à atténuer les pressions et vous mettre sur la bonne voie vers l'atteinte de vos ambitions », a ajouté Mme Lucreziano.

Voici d'autres résultats tirés du sondage sur les priorités financières de décembre 2021 :

Les autres priorités financières pour 2022 sont la croissance des placements (16 %) et le simple fait de pouvoir payer les factures (15 %).

Les objectifs financiers secondaires communs pour 2022 sont les suivants : épargner le plus possible/consolider son fonds d'urgence (28 %), éviter de s'endetter davantage (26 %), épargner pour prendre des vacances/voyager (17 %), réduire les dépenses discrétionnaires (17 %) et épargner pour la retraite (16 %).

Un total de 80 % des Canadiens s'attendent à ce que leurs objectifs financiers demeurent les mêmes une fois la pandémie terminée.

Lorsqu'il est question de mieux-être, la conciliation travail-vie personnelle est également cruciale. Sept personnes sur dix (70 %) sont d'avis qu'il est plus important que jamais de maintenir un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle.

Un total de 40 % des propriétaires et 31 % des non-propriétaires s'inquiètent au sujet de la hausse des taux d'intérêt.

Parmi les répondants, *70 % n'ont pas eu de séance de planification avec leur conseiller financier au cours de la dernière année.

Événement virtuel à venir

Le 27 janvier, la Banque CIBC organisera des webinaires gratuits (en anglais et en français) qui mettront en vedette son économiste en chef adjoint, Benjamin Tal, et son chef des placements, Luc De la Durantaye. Ils feront part de leurs points de vue sur les économies canadienne et mondiale et sur ce que la situation signifie pour les finances personnelles.

Outils et soutien

En plus d'offrir des conseils d'expert personnalisés, la Banque CIBC propose aux clients les outils suivants pour les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes et leur situation financière globale :

Le Calculateur de budget, qui donne une image claire des liquidités mensuelles et oriente la prise de décisions financières.

Le Pro-objectifs CIBC, un outil intuitif qui permet d'établir et d'ajuster facilement les objectifs à mesure qu'ils évoluent.

L'outil À la loupe CIBC, qui offre des conseils et envoie des alertes de façon proactive sur les dépenses quotidiennes pour faciliter la gestion de l'argent et rendre plus claire la façon dont les opérations financières influencent la progression des objectifs.

Du 6 au 7 décembre 2021, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 515 adultes canadiens choisis au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

