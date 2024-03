Nouvelles conventions collectives entérinées à TVA

MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Tous les employés syndiqués de TVA ont de nouvelles conventions collectives. Celle des employés de l'unité de Montréal a été entérinée mercredi soir par un vote à hauteur de 95 %, puis celle des employés de l'unité de Québec et des régions l'a été jeudi soir, par un vote à 98 % en faveur. Les deux comités de négociation syndicaux s'étaient entendus avec l'employeur dans la nuit du 2 mars, presque quatre mois jour pour jour après les annonces de licenciement touchant près de 550 employés de toutes les stations.

Les nouvelles conventions collectives seront en vigueur jusqu'en 2026 pour Montréal et 2027 pour les autres stations.

À Montréal, une vingtaine d'emplois temporaires seront régularisés alors qu'en région, la couverture de l'information sera augmentée avec la présence de six journalistes et quatre caméramans. La station de Québec ajoutera une quinzaine de postes permanents.

« Nous avons réussi, dans le contexte, à assurer une bonne transition aux membres qui perdent leur emploi, avec des indemnités de départ pouvant aller jusqu'à 18 mois de salaire, et à pérenniser les emplois qui restent », souligne Steve Bargoné, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Quant au message que les membres désirent transmettre aux dirigeants de TVA, ils se sont engagés à sauver TVA en modernisant les conventions collectives et en adhérant au nouveau modèle. Dans cette perspective, ils veulent faire partie de la suite. La convergence doit se faire impérativement avec eux », a-t-il ajouté.

Le syndicat et l'employeur souhaitent maintenant unir leurs voix pour que les instances gouvernementales soutiennent concrètement les diffuseurs dans la crise que traversent les médias.

« Maintenant que ce passage difficile est terminé, nous désirons regarder en avant et nous assurer de mettre toute la pression nécessaire sur tous les intervenants gouvernementaux pour qu'ils agissent rapidement. Ils doivent revoir les modes de financement de la production télévisuelle et de l'information au Québec parce que ce sont des activités essentielles à la culture et à la démocratie », martèle Steve Bargoné.

La section locale 687 du SCFP regroupe tous les employés syndiqués du Groupe TVA inc., qui sont présents à Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 6800 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

