Nouvelles classes de maternelle 4 ans à la rentrée 2021

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour répondre à la demande des parents et assurer que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, le ministère de l'Éducation annonce que le déploiement des classes de maternelle 4 ans à temps plein se poursuit, malgré le contexte de pandémie.

Rappelons que l'ouverture de ces classes est faite en fonction des ressources actuelles du réseau scolaire et en collaboration avec les centres de services scolaires et les commissions scolaires, notamment en raison de la disponibilité des locaux et de la main-d'œuvre dans la situation actuelle. Le Ministère vise l'objectif de 315 nouvelles classes pour la prochaine rentrée scolaire. Dans le but d'assurer un déploiement réussi, plus de temps sera donc accordé au réseau scolaire pour atteindre l'objectif de 2 600 classes. Le calendrier de réalisation sera étalé sur deux années supplémentaires et prévoit maintenant l'ouverture de toutes les classes prévues d'ici 2025-2026.

Rappelons que le déploiement des maternelles 4 ans visait d'abord les milieux défavorisés. Pour mieux répondre à la demande et offrir à davantage d'enfants l'accès à un service scolaire de qualité, le gouvernement a choisi de rendre la maternelle 4 ans graduellement accessible, mais non obligatoire, à tous les enfants du Québec. Cette initiative contribuera notamment à améliorer le taux de diplomation du Québec.

Faits saillants :

La proposition de l'accès universel aux classes de maternelle 4 ans permettra d'élargir l'éventail de services éducatifs de qualité.

L'objectif est de faire en sorte que tous les parents qui le souhaitent puissent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans.

Des classes sont ajoutées dans toutes les régions administratives du Québec.

