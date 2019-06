Nouvelle vice-présidente et nouvelle membre à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Mme Pierre sera responsable du mandat confié à la Commission par la Charte et la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Elle est une experte reconnue à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de l'immigration et de l'intégration socioéconomique ainsi que sur les questions de discrimination systémique et du racisme. Les enjeux touchant les femmes des minorités ethnoculturelles et racisées constituent la pierre angulaire de ses travaux. Titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'UQAM et candidate au doctorat en sociologie à l'Université de Genève, elle a occupé divers postes d'analyste, de conseillère stratégique en politiques publiques et de gestion dans l'administration publique fédérale au cours de sa carrière. Depuis mars 2018, elle était présidente de la Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations de la Ville de Montréal. Elle a également été co-responsable du Comité, État gouvernance et justice du Groupe de réflexion et d'actions pour une Haïti nouvelle (GRAHN) (2012-2019). Les questions de justice sociale et d'égalité des chances sont au cœur de ses préoccupations.