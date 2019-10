Nouvelle succursale de la Banque Scotia à Niagara Falls

La Banque Scotia est fière d'accroître sa présence en ouvrant une nouvelle succursale au square McLeod en 2020

TORONTO, le 29 oct. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'accroître sa présence dans la région de Niagara en ouvrant une nouvelle succursale à Niagara Falls. La nouvelle succursale du square McLeod est actuellement en construction et devrait ouvrir à la fin de 2020, à l'intersection sud-ouest des chemins Montrose et McLeod.

Cette succursale sera dotée des outils fonctionnant sur la plus récente technologie afin que les clients puissent profiter d'une meilleure expérience en succursale et obtenir des services-conseils personnalisés de la part des conseillers de la Banque Scotia. En outre, pour offrir davantage de possibilités aux clients, la succursale sera ouverte six jours par semaine dont le samedi, un GAB de service à l'auto sera accessible 24 heures sur 24 et le Wi-Fi sera offert gratuitement en succursale. Il existe présentement une autre succursale de la Banque Scotia à Niagara Falls, à l'intersection des rues Thorold Stone et Portage.

« La région de Niagara regorge de possibilités, a déclaré Noelle Urquhart, vice-présidente du district de Niagara-Brantford de la Banque Scotia. Nous sommes ravis d'accroître notre présence dans la ville de Niagara, qui accueille annuellement plus de 14 millions de touristes provenant des quatre coins du monde, et de contribuer ainsi à sa croissance et à son développement. »

La Banque Scotia est bien enracinée dans la région de Niagara, où elle joue un rôle actif par ses dons de bienfaisance et ses activités philanthropiques. Seulement en 2019, elle a versé 170 000 $ en dons et commandites pour appuyer diverses organisations et initiatives de la région, comme l'Université Brock, Centraide de St. Catharines, la Fondation Terry Fox et la Fondation du Shaw Festival Theatre.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

