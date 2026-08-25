Nouvelle stratégie éducative : Écol-O-Parc - Une classe nature enracinée dans le parcours scolaire

QUÉBEC, le 25 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la rentrée, un partenariat voit le jour entre la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et une demi-douzaine d'écoles au Québec. Le nouveau programme Écol-O-Parc permettra dès cette année à des centaines de jeunes de se connecter à la nature et d'en apprendre davantage sur les écosystèmes tout en développant les compétences pédagogiques attendues dans leur parcours scolaire.

Le nouveau programme Écol-O-Parc permettra dès cette année à des centaines de jeunes de se connecter à la nature et d'en apprendre davantage sur les écosystèmes tout en développant les compétences pédagogiques attendues dans leur parcours scolaire.

Six écoles de diverses régions sont jumelées avec six parcs nationaux pour offrir des occasions concrètes d'apprentissage et de contact avec le milieu naturel à des élèves du 1er secondaire. Du matériel éducatif dynamique, stimulant et aligné sur les objectifs ministériels a été développé par la Sépaq et enrichi par l'expertise de spécialistes du marché jeunesse. Les retombées du projet seront étudiées par une équipe multidisciplinaire et interuniversitaire dirigée par un chercheur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Le parcours éducatif se décline en trois étapes complémentaires :

Comprendre : des activités de préparation réalisées en classe;

: des activités de préparation réalisées en classe; Expérimenter : une sortie axée sur l'action dans un parc national en compagnie de gardes-parc;

: une sortie axée sur l'action dans un parc national en compagnie de gardes-parc; Agir : un retour pour réaliser un projet concret.

Les contenus proposés abordent des enjeux environnementaux actuels à travers trois grandes thématiques : les aires protégées, les comportements responsables en nature ainsi que la découverte et la cohabitation avec la faune. Ces activités visent à préparer les élèves du 1er secondaire aux prochaines années où ils seront amenés à réaliser des projets concrets d'inventaires, de suivis écologiques et d'amélioration de l'environnement. Le programme Écol-O-Parc permet aux élèves de découvrir leur capacité à agir concrètement pour l'environnement et à transformer leurs préoccupations en gestes positifs.

La réalisation du programme Écol-O-Parc a été rendue possible grâce à une contribution financière de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec (FBFQ).

Les six jumelages fondateurs du programme Écol-O-Parc sont les suivants :

École secondaire Parc national Région École secondaire le Sommet Jacques-Cartier Québec École secondaire Fréchette Fjord-du-Saguenay Saguenay-Lac-St-Jean École d'Iberville Aiguebelle Abitibi-Témiscamingue École Gilbert-Théberge Opémican Abitibi-Témiscamingue École de Mont-Saint-Louis Bic Bas-Saint-Laurent Polyvalente de Disraeli Frontenac Chaudière-Appalaches

D'autres écoles et parcs nationaux vont pouvoir emboîter le pas. Du nouveau matériel pédagogique destiné aux élèves du 2e secondaire sera développé au cours de l'année en vue d'un déploiement à la rentrée 2027. La volonté de la Sépaq est de permettre, d'ici 2030, à des élèves du 1er au 5e secondaire de vivre l'expérience Écol-O-Parc.

CITATION

« Protéger la nature commence par la comprendre et l'aimer. Grâce à Écol-O-Parc, nous donnons aux jeunes les moyens de découvrir la richesse de notre patrimoine naturel, de développer leur conscience environnementale et de passer à l'action. Nous croyons que chaque élève qui vit une expérience significative en nature peut devenir une force positive pour l'avenir. C'est avec cette conviction que la Sépaq et ses équipes sont fières de contribuer à former la prochaine génération de gardiens de notre biodiversité. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

« En soutenant le projet Écol-O-Parc de la Sépaq, la Fondation investit dans la prochaine génération d'acteurs du changement. En offrant aux jeunes des occasions concrètes d'apprendre, d'explorer et d'agir dans la nature, nous contribuons à développer leur sentiment d'appartenance aux milieux naturels et leur volonté de les protéger pour l'avenir. »

Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec.

« Écol-O-Parc a le potentiel de devenir un puissant levier pour aider les jeunes à développer une relation positive avec les milieux naturels qui les entourent, fondée sur des connaissances scientifiques et propice à l'adoption de comportements favorables à l'environnement. »

Loïc Pulido, professeur titulaire en développement de l'enfant au département des sciences de l'éducation, UQAC

Pour voir ou télécharger le matériel pédagogique, cliquez ici.

Pour télécharger des photos et le logo liés au sujet, cliquez ici.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Sources et informations : Simon Boivin, Conseiller principal-Relations publiques, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]