TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada, a lancé aujourd'hui le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation géré par l'équipe de la répartition mondiale de l'actif de Fidelity, composée de Geoff Stein, David Wolf et David Tulk.

« Avec une inflation qui culmine à son plus haut niveau depuis des décennies, les investisseurs de tous horizons ont besoin de solutions de placement conçues pour atténuer les effets négatifs de l'inflation, faire fructifier leur épargne durement gagnée et accroître leur pouvoir d'achat, aujourd'hui et à long terme. Nous sommes heureux de répondre à ce besoin important en offrant une nouvelle stratégie qui vise non seulement à résister à l'inflation, mais aussi à en tirer parti pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et Marketing.

Le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation est une stratégie équilibrée ciblant la gestion de l'inflation conçue pour investir dans des catégories d'actifs qui, réunies, résistent généralement bien à l'inflation, tout en atténuant les effets négatifs de l'inflation et en tirant parti des retombées positives que peut avoir le cycle inflationniste. Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel supérieur au taux d'inflation compatible avec un risque de placement raisonnable (dont la classification est de faible à moyen).

Que les niveaux d'inflation actuels soient transitoires ou structurels, et même si leur évolution est très difficile à prédire dans le temps, ce Fonds permet aux investisseurs de bâtir et de compléter leurs portefeuilles pour divers scénarios de manière prudente. S'appuyant sur les ressources en recherche mondiales de Fidelity, Geoff Stein, David Wolf et David Tulk, les gestionnaires de portefeuille responsables de la répartition de l'actif gèrent ensemble plus de 80 milliards de dollars d'actifs dans un large éventail de stratégies à multiples catégories d'actifs nationales et mondiales pour les investisseurs canadiens.

Ce nouveau Fonds cherche à procurer des avantages spécifiques aux investisseurs, notamment :

Exposition à des catégories d'actifs ciblant l'inflation : les indicateurs d'inflation ayant atteint des sommets records depuis des décennies, un produit axé sur l'inflation comme le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation est une solution plus réfléchie et potentiellement plus rentable que le « bas de laine » pour les investisseurs préoccupés par l'inflation. Les investisseurs peuvent utiliser ce type de stratégies pour soutenir le rendement de l'ensemble de leur portefeuille en périodes inflationnistes en incorporant des catégories d'actifs qui, réunies, sauront résister à l'inflation.

le Fonds complète les portefeuilles traditionnels qui pourraient ne pas être conçus pour faire face à des conditions inflationnistes. Il peut également atténuer les effets néfastes de l'inflation sur les rendements d'un portefeuille. Solution diversifiée procurant une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe : le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation vise à procurer une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe et investit dans des catégories d'actifs comme les ressources naturelles mondiales et l'immobilier, les obligations liées à l'inflation et à taux variable, ainsi que l'or.

Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement de Fidelity, visitez www.fidelity.ca.

Équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity

Geoff Stein

Geoff Stein est gestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif chez Fidelity Investments. À ce titre, il exerce les fonctions de gestionnaire principal ou de cogestionnaire de portefeuille pour plusieurs fonds communs de placement à multiples catégories d'actifs et comptes de sous-conseillers pour les investisseurs canadiens et américains. Au Canada, il est notamment gestionnaire de portefeuille pour les Fonds Fidelity à revenu mensuel et à dividendes, le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, les Portefeuilles gérés de Fidelity, le Fonds Fidelity Équilibre Canada, le Fonds Fidelity Répartition de revenu, les mandats privés de Fidelity axés sur la répartition de l'actif, le Fonds Fidelity Équilibre Amérique, le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques, le Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques, le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé et le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé. Il se consacre principalement à la répartition active de l'actif.

M. Stein a obtenu un B.A. en économie de l'Université Yale, ainsi qu'une M.B.A. de l'Université Stanford. De plus, il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

David Wolf

David Wolf est gestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif chez Fidelity Investments. À ce titre, il codirige de nombreuses stratégies à multiples catégories d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. Il est notamment gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Revenu mensuel, le Fonds Fidelity Dividendes, le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, le Fonds Fidelity Revenu conservateur, les Portefeuilles gérés de Fidelity, le Fonds Fidelity Équilibre Canada, le Fonds Fidelity Répartition de revenu, le Fonds Fidelity Équilibre Amérique, le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques, le Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques, le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé et le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé. Il se consacre principalement à la répartition active de l'actif.

De 2009 à 2013, M. Wolf a été conseiller du gouverneur de la Banque du Canada et secrétaire du Conseil de direction responsable de la politique monétaire de la Banque du Canada. En tant que secrétaire du Conseil de direction de la Banque du Canada, il supervisait l'analyse à l'appui du processus de décisions en matière de politique monétaire et était également rédacteur en chef du rapport sur la politique monétaire. M. Wolf a représenté la Banque du Canada auprès de nombreux organismes internationaux, notamment le G20, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Il détient un B.A. en économie avec grande distinction et est membre de la société Phi Bêta Kappa de l'Université Princeton.

David Tulk

David Tulk est cogestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif chez Fidelity Investments. Il cogère les Portefeuilles Fidelity Gestion équilibrée du risque et Gestion prudente du risque, le Fonds Fidelity Revenu conservateur, le Mandat privé Fidelity Revenu conservateur et les FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé et Revenu mensuel canadien élevé. De plus, il est l'un des principaux agents de liaison en matière de gestion de portefeuille entre l'équipe des placements et un large éventail de clients actuels et potentiels et de partenaires internes, leur fournissant des analyses de portefeuille détaillées et assurant la communication des objectifs des clients, des exigences et des renseignements sur le marché à l'équipe de placement.

M. Tulk a commencé sa carrière à titre d'économiste au service international de la Banque du Canada, où il se spécialisait dans l'économie américaine.

Il a obtenu une maîtrise en économie de l'Université Queen's et un B. Sc. en économie (méthodes quantitatives) avec distinction de l'Université de Toronto. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 200 milliards de dollars pour nos clients (au 22 septembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

