MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non-lucratif, dévoile aujourd'hui « PME en transition », une toute nouvelle initiative de recherche-action collaborative au service des petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières du Québec et de l'écosystème d'affaires qui les accompagnent.

Cette initiative, menée avec l'appui de collaborateurs régionaux, de praticiens, d'experts et de chercheurs académiques, se poursuivra jusqu'en janvier 2025 et vise à évaluer la pertinence et l'impact de diverses approches de mobilisation pour :

Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Québec Net Positif) Groupe consultatif pour la carboneutralité (Groupe CNW/Québec Net Positif) D’en bas, de gauche à droite& :& Rachel Lefrancois, Mélanie McDonald, Marguerite Rose, Anne-Josée& Laquerre, Frédérique Bouly ; Benoît& Péran, Katrin Hauschild, Joëlle Vincent& ; Isabelle Lemay, Marie-Pierre Garcia, Leesa& Hodgson, Léa Leroux, Caroline Bouchard, Yves Lusignan ; Jérémie Bourgault, Pascale Lagacé, Jeanne Martel-Thibault, Jacques Blanchet, Sylvain Foulon, Marc Delesclefs ADDERE, Banque Laurentienne, BDC, BRAV., Chemins de transition, Ciblexpert, CRE Montérégie, Excellence industrielle (Groupe CNW/Québec Net Positif)

Renforcer la volonté et la capacité des PME manufacturières à mettre en œuvre des actions climatiques ;





à mettre en œuvre des actions climatiques ; Activer un écosystème d'affaires propice à l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ».

Alors que s'accélère la transition vers une économie sobre en carbone, les entreprises manufacturières se sentent interpellées mais elles tardent à passer l'action. 87% des entreprises manufacturières du Québec estiment qu'il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 81% sont en accord avec le fait que les entreprises ont un rôle central à jouer dans la réduction des GES. Pourtant, 49% indiquent ne mettre en œuvre aucune action climatique au sein de leurs opérations, selon les résultats du Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier, publiés par

Québec Net Positif le 27 avril 2023.

« L'atteinte de la carboneutralité du Québec et du Canada d'ici 2050 et des cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) du Gouvernement du Québec de 37,5 % d'ici 2030, sous leur niveau de 1990, résulteront en une transformation en profondeur du tissu économique dans toutes les régions du Québec », souligne, Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. « Il est vital pour l'ensemble de l'économie québécoise que ses quelque 250 000 petites et moyennes entreprises (PME), qui comptent plus de 2 millions de travailleurs, soient au fait des risques et des occasions d'affaires de cette transition et s'y engagent avec succès ».

Toujours selon le Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier, les entreprises manufacturières perçoivent d'ailleurs davantage de bénéfices et d'occasions à saisir en lien avec l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone que l'ensemble des entreprises du Québec (30% vs 21%). La principale occasion d'affaires à saisir selon les entreprises manufacturières du Québec est : créer et offrir des produits, solutions et services qui correspondent à de nouveaux besoins et aux attentes du marché (60% vs 42%), viennent ensuite : renforcer l'image de marque et la réputation de l'entreprise (40% vs 34%) et se positionner en tant que fournisseur de choix, préserver et consolider la relation d'affaires avec les clients et les grands donneurs d'ordre (40% vs 26%).

3 VOLETS POUR UNE RECHERCHE-ACTION COLLABORATIVE

Financée par le Gouvernement du Canada, avec l'appui de la Banque Laurentienne, l'initiative « PME en transition » permettra aux PME participantes et à celles.ceux qui les accompagnent d'établir de nouveaux contacts, au-delà de leurs réseaux habituels, pour révéler et cocréer des approches novatrices pour naviguer la transition vers une économie sobre en carbone. L'initiative est structurée en trois volets :

Mobilisation régionale et sectorielle : Identifier les moyens appropriés et les moments clés pour favoriser la mesure des émissions de GES, établir des cibles de réduction et déclencher le passage à l'action, avec nos partenaires de mobilisation: ADDERE Service-conseil (Estrie), Conseil régional de l'environnement de la Montérégie et Excellence industrielle Saint-Laurent (Montréal)





Identifier les moyens appropriés et les moments clés pour favoriser la mesure des émissions de GES, établir des cibles de réduction et déclencher le passage à l'action, avec nos partenaires de mobilisation: Communautés de pratique : Identifier les mécanismes pour optimiser la valeur ajoutée pour les dirigeant.e.s et les participant.e.s de s'engager au sein d'espaces d'apprentissage collectif sur l'action climatique et la transition, avec nos collaborateurs experts : Brav. et Projet Collectif





: Identifier les mécanismes pour optimiser la valeur ajoutée pour les dirigeant.e.s et les participant.e.s de s'engager au sein d'espaces d'apprentissage collectif sur l'action climatique et la transition, avec nos collaborateurs experts : et Trajectoires de transition, prospective, veille et intelligence d'affaires : Réunir les leaders des PME manufacturières - et celles.ceux qui les accompagnent - afin de créer un lieu d'échanges et de réflexions dans le but d'accroître la conscience collective face aux nécessités et aux possibilités de changement dans leur secteur, se doter d'une vision transformatrice qui permettra de repérer les occasions d'affaires et d'orienter favorablement les décisions à court terme vers une trajectoire de transition plausible, être à l'affut des meilleures pratiques au Québec et au-delà de nos frontières, avec nos collaborateurs experts : Ciblexpert, Chemins de transition, et PHAR

Le projet est aussi appuyé par la Banque de développement du Canada (BDC) ainsi que notre partenaire de diffusion, la Maison du développement durable.

« En complément à notre cartographie de l'économie sobre en carbone et aux données de nos Baromètres de la transition des entreprises, la veille et l'intelligence d'affaires ainsi que les nouvelles connaissances qui émergeront de "PME en transition" sauront nous aiguiller collectivement sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour renforcer et activer un écosystème d'affaires de plus en plus propice à la transition de toutes les PME », souligne Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif.

APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA

« PME en transition » est l'un des 16 nouveaux projets de recherche annoncés par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et le Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC) à l'occasion d'Americana 2023, dont le financement total s'élève à près de 10 millions de dollars, soutenu par le Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat. Ces projets permettront de combler des lacunes dans les connaissances et permettront au GCPC de poursuivre sa mission essentielle pour aider le Canada à atteindre la neutralité en matière de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050.

Citations des coprésidents du Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC) du Canada

« Une solide base factuelle et des recherches prospectives sont indispensables pour que le Canada progresse vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Le GCPC est fier d'agir comme catalyseur pour le milieu de la recherche sur la carboneutralité du Canada. »

- Dan Wicklum, coprésident du GCPC

« Ces projets de recherche susciteront de nouvelles conversations et offriront un aperçu sur les trajectoires du Canada vers la carboneutralité. Le GCPC est impatient de connaître les résultats de ces projets de recherche qui seront utiles à l'élaboration de ses conseils. »

- Marie-Pierre Ippersiel, coprésidente du GCPC

CITATIONS DES COLLABORATEURS DE « PME EN TRANSITION »

« À la Banque Laurentienne, nous plaçons nos clients au premier plan et sommes constamment engagés à les aider à « voir au-delà des chiffres ». Nous intégrons les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein de nos opérations et initions un dialogue constructif sur les enjeux ESG avec nos clients. Nous sommes fiers d'appuyer cette nouvelle initiative de recherche-action collaborative initiée par Québec Net Positif et de se joindre à un groupe de leaders engagés à aider les PME du Québec à réussir leur transition, mettre en œuvre des actions climatiques et se préparer à prospérer dans une économie sobre en carbone, plus équitable et durable. »

- Éric Provost, vice-président exécutif, Services aux entreprises et président, marché du Québec, Banque Laurentienne.

« Nous accompagnons annuellement plus d'une centaine de PME dans leur transformation vers une économie plus verte et demeurons très conscients que cet effort présente de grands défis pour elles. En joignant nos forces dans une approche concertée, nous accroîtrons notre capacité collective à créer un climat propice à la transition des PME aux quatre coins du Québec. »

- Jean-Pierre Gouin, Directeur général, ADDERE Service-conseil (Région Estrie)

« Les projets d'économie circulaire que nous menons depuis plusieurs années : Symbiose agroalimentaire Montérégie et Vision circularité, nous ont permis de créer un réseau de partenaires du milieu économique regroupant aussi bien des organisations publiques et privées de développement économiques que des entreprises et des regroupements sectoriels. Nous saluons cette initiative qui permettra de partager les meilleures pratiques avec un nombre grandissant de PME. »

- Andréanne Paris, Directrice générale, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie

« Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance d'intégrer le développement durable dans leurs activités. Au cours des dernières années, nous avons développé des services pour mieux informer, soutenir les PME manufacturières et encourager leur transition durable : des ateliers d'écologie industrielle ainsi que l'Éco-Maillage entre entreprises pour intégrer les changements climatiques, mieux gérer l'énergie, les déchets, promouvoir l'économie circulaire et d'autres pratiques écoresponsables sur l'arrondissement de Saint-Laurent. Nous saluons la vision développée par Québec Net Positif pour ce projet qui ne pourra qu'avoir des retombées positives sur la région de Montréal. »

- Leesa Hodgson, Directrice générale, Excellence industrielle Saint-Laurent (Région Montréal)

« Nous allions la veille stratégique, l'analyse d'experts et l'intelligence collective et sommes heureux de mettre nos outils technologiques novateurs, notre curiosité et notre capacité à canaliser l'intelligence collective de notre important réseau au service de la transition des PME vers une économie prospère et durable. »

- Caroline Bouchard, Co-fondatrice, Phar

« Chez Brav., par notre travail auprès des PME pour les outiller à mieux se préparer aux impacts des changements climatiques et pour les aider à développer un plan d'action climatique, nous avons constaté que les PME ont un fort désir d'action mais souvent ne savent pas trop par où commencer. Pour les PME qui sont déjà avancées dans leur démarche, elles font parfois face à des défis inédits et complexes pour lesquels les solutions restent à inventer. Nous croyons que l'échange et la collaboration avec d'autres entreprises qui ont des besoins et intérêts communs, à l'intérieur d'une communauté de pratique, peut apporter beaucoup. Ensemble nous sommes plus forts! »

- Pascale Lagacé, Directrice exécutive, Brav.

« Nous visons l'atteinte d'une société écohérente - où l'économie est cohérente avec l'écologie de la planète. C'est certainement le défi le plus complexe auquel ait été confrontée l'humanité à ce jour. Nous sommes engagés à cocréer de nouveaux outils adaptés aux PME pour les aider à naviguer cette complexité pour réaliser les transformations du système sociétal qui s'imposent tout en minimisant les risques de la transition. »

- Yves Lusignan, Président, Ciblexpert

« Projet collectif travaille à faciliter l'accès aux connaissances et favoriser les échanges entre les personnes et les organisations qui créent une société plus équitable et écologique. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Québec Net Positif pour soutenir la documentation et la diffusion des connaissances qui émergeront de « PME en transition. »

- Vincent Chapdelaine, Co-directeur général, Projet collectif

« Plus de 1000 scientifiques, professionnels et citoyens ont contribué à définir la vision de futurs souhaitables pour l'économie et la société québécoises et élaborer des « chemins de transition » susceptibles de nous y conduire. Le projet de Québec Net Positif nous offrira des occasions de partager le fruit de nos travaux et de fournir des contenus et formats adaptés aux contextes et besoins des PME. »

- Mélanie McDonald, Directrice exécutive, Chemins de transition

« À la BDC nous sommes tout à fait alignés avec le but ultime visé par ce projet de recherche-action proposé par Québec Net Positif. Nous croyons que le mouvement B Corp, auquel nous adhérons, contribue déjà à la réalisation de la vision mise de l'avant par Québec Net Positif. En effet, le programme PME en Transition vise à ce que les entreprises reconnaissent les avantages d'aller au-delà de l'atténuation de leurs impacts négatifs et mettent en œuvre leur plein potentiel pour collectivement générer des impacts nets positifs sur la société et l'environnement. Ensemble, nous encourageons toujours plus de PME du Québec à imaginer et à mettre en œuvre des trajectoires de transition qui contribuent à l'objectif de carboneutralité du Canada à l'horizon 2050. »

- Craig Ryan, Directeur, développement durable et ESG, BDC

POUR PLUS D'INFORMATION

À propos de « PME en transition » et nos collaborateurs : www.quebecnetpositif.ca/pmeentransition

À PROPOS DE QUÉBEC NET POSITIF

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Appuyé par la Fondation McConnell, sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

SOURCE Québec Net Positif

Renseignements: Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif, 514-476-6249, [email protected]