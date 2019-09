Nouvelle option de la Banque CIBC offre des taux d'intérêt réduits sur les achats importants réglés par carte de crédit

MonTempo CIBCMC offre aux clients titulaires d'une carte de crédit des options de versements visant à rembourser leurs achats et gérer leur budget à un taux d'intérêt réduit

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) est devenue aujourd'hui la première grande banque canadienne à offrir une caractéristique de carte de crédit qui permet à ses clients de convertir les achats de 250 $ ou plus en plans de versements, en échelonnant les paiements sur une durée fixe à un taux d'intérêt annuel moins élevé.

Offert avec la plupart des cartes de crédit personnelles CIBC, MonTempo CIBC offre à la clientèle la souplesse qui leur permet de choisir différentes durées et taux liés à leur paiement, tout en continuant de profiter de tous les avantages de leur carte actuelle, simplement en convertissant le montant d'un achat à un plan de versements en ligne ou dans l'application.

« Nous comprenons que les dépenses peuvent varier d'un mois à l'autre, particulièrement lorsque vous faites des achats importants ou imprévus. MonTempo CIBC est une solution simple qui ajoute de la souplesse à la vie de nos clients en leur permettant de gérer le paiement de leurs gros achats qui comptent à un rythme qui convient mieux à leur mode de vie », a déclaré Edward Penner, vice-président à la direction, Produits bancaires personnels à la Banque CIBC.

Voici certains des avantages de MonTempo CIBC :

Choix parmi différentes durées de paiement et options de taux : six paiements mensuels égaux à un taux d'intérêt annuel de 5,99 %, 12 paiements à 6,99 % ou 24 paiements à 7,99 %.

Les clients continuent de bénéficier de tous les avantages de leur carte de crédit, comme les récompenses et les assurances.

Les achats sont effectués en respectant les limites de crédit actuelles, de sorte qu'aucune vérification de crédit ou approbation n'est nécessaire.

Libre-service numérique : les plans de versements peuvent être établis en suivant trois étapes simples par l'intermédiaire de Services bancaires CIBC en direct ou de Services bancaires mobiles CIBC.

Il n'y a aucun paiement ou relevé supplémentaire à gérer puisque les plans de versements sont inclus dans les factures mensuelles de carte de crédit.

« Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de nos clients et ils nous ont dit qu'ils souhaitent bénéficier de moyens plus faciles de gérer leurs finances. MonTempo CIBC est une option simple et pratique qui vous aide à gérer vos liquidités, particulièrement lorsque l'imprévisible survient et que vous avez besoin d'un peu de marge de manœuvre, a ajouté M. Penner. La Banque CIBC est fière d'être la seule grande banque au Canada qui offre cette caractéristique novatrice à ses clients. »

Fonctionnement de la carte :

Les clients verront un indicateur « Admissible à un plan de versements » sur les achats qui peuvent être convertis en un plan de versements lorsqu'ils ouvrent une session sur Services bancaires CIBC en direct ou sur Services bancaires mobiles CIBC MD .

. Des frais de mise en place uniques de 1,5 % s'appliquent au montant de l'achat. Ils s'affichent au moment où le plan est établi.

Les plans de versements peuvent être annulés en tout temps.

Plusieurs plans de versement peuvent être établis et gérés par l'intermédiaire des Services bancaires CIBC en direct ou de Services bancaires mobiles CIBC.

Pour en savoir plus, visitez la page : www.cibc.com/MonTempo.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et d'autres renseignements sur la Banque CIBC à www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html ou sur LinkedIn (www.linkedin.com/company/cibc), Twitter (@BanqueCIBC), Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram (@CIBCMaintenant).

Renseignements: trish.tervit@cibc.com or 416-813-9119

