Nouvelle nomination et renouvellement de mandats au conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont le plaisir d'annoncer la nomination de Suze Youance au sein du conseil d'administration de la SHDM, ainsi que le renouvellement du mandat de trois autres membres et ce, pour une période de deux ans, soit M. Robert Juneau et M. Alain Lapointe, à titre d'administrateurs et Mme Johanne Brunet à titre de présidente du conseil d'administration.

Ces nominations, entérinées lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 14 avril 2021, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au statut de la SHDM, le comité exécutif de la Ville de Montréal est responsable de la nomination de ses administrateurs, qui sont choisis afin de représenter une diversité de compétences pertinentes pour guider l'organisation dans ses choix stratégiques et assurer une saine gouvernance.

« Je tiens à féliciter Mme Suze Youance pour sa nomination ainsi que M. Robert Juneau, M. Alain Lapointe et Mme Johanne Brunet pour le renouvellement de leur mandat respectif au sein du conseil d'administration de la SHDM. Vos connaissances et expertises seront assurément mises à profit dans le cadre des différents projets sur lesquels nous serons appelés à collaborer, et ce, dans l'atteinte de nos objectifs collectifs en matière de développement immobilier structurant et abordable pour Montréal », a déclaré Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Madame Youance et lui souhaite le meilleur des succès. Je me réjouis que la SHDM puisse bénéficier de ses connaissances et de son expertise », a déclaré madame Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SHDM. « Le renouvellement des mandats de M. Juneau et de M. Lapointe témoigne de leur contribution significative à la SHDM. Enfin, je suis touchée de la confiance qui m'est donnée avec le renouvellement de mon mandat comme présidente du conseil d'administration ».

À propos de Madame Suze Youance

Titulaire d'un doctorat en génie de l'École de technologie supérieure (ÉTS), Suze Youance possède une expérience diversifiée et une expertise reconnue en typologie structurale et en vulnérabilité sismique (bâtiments patrimoniaux, bâtiments scolaires et hospitaliers, résidences). Son expérience en gestion de projet et son excellente capacité de communicatrice lui ont permis d'être tour à tour animatrice de télévision, chargée de cours, consultante, professeure associée, autant au Québec qu'en Haïti. Impliquée dans la communauté montréalaise, Madame Youance, participe bénévolement à des activités de promotion des femmes en génie de l'ÉTS en plus d'être vice-présidente du conseil d'administration du Bureau de la communauté haïtienne à Montréal (BCHM).

À propos de la SHDM

Que l'on parle d'habitation abordable, de mixité sociale, de projets à vocation communautaire, de grands développements culturels ou institutionnels, de revitalisation de quartiers déstructurés ou de mise en valeur de bâtiments patrimoniaux, SHDM est un acteur majeur pour la réalisation des projets de développement immobilier structurants. Mandataire de la Ville de Montréal, c'est aussi un gestionnaire responsable qui administre et entretient un parc immobilier aussi important que diversifié et qui compte parmi les atouts de Montréal.

