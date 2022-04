Nouvelle nomination et renouvellement de mandats au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ -La Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) ont le plaisir d'annoncer la nomination de Sandrine Jannas au sein du conseil d'administration de l'OMHM pour un mandat de trois ans, ainsi que le renouvellement du mandat de trois autres membres, soit Christian Champagne, pour une période de trois ans également, et Sylvie Crispo et M'Baye Diagne, pour une période de deux ans. Mme Jannas a été recrutée par le biais de Concertation Montréal, dans la perspective de renforcer la présence de la diversité culturelle au sein de l'organisation. Ces nominations seront entérinées lors de la séance du conseil d'agglomération du 28 avril 2022.

« Avec son parc de 23 000 logements, l'OMHM est un grand partenaire et un acteur de premier plan, à Montréal, pour assurer le maintien d'une offre de logements salubres, à loyer modique ou abordables. L'arrivée de Mme Jannas au conseil d'administration est une excellente nouvelle. Nul doute que son expertise en gestion des ressources humaines et en développement organisationnel sera mise à profit dans le cadre des nombreux défis que relève quotidiennement l'OMHM. Nous soulignons positivement aussi le renouvellement des mandats de trois administrateurs d'expérience qui contribuent de façon importante à la progression de l'OMHM. Nous les remercions pour ces années de service et leur souhaitons bon mandat. », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« C'est avec fierté que j'accepte le renouvellement de mon mandat au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Je salue aussi le retour de mes collègues, Mme Crispo et M. Diagne, avec qui je pourrai poursuivre le travail amorcé. C'est également avec grand plaisir que nous accueillons Mme Jannas dont le parcours professionnel viendra assurément compléter les expertises diversifiées des membres du conseil d'administration. L'OMHM est une organisation pleinement engagée envers ses clientèles et elle offre un potentiel de développement particulièrement stimulant au cours des prochaines années. Les défis qui nous attendent sont grands et je suis confiant que l'Office saura les relever », a ajouté Christian Champagne, président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

À propos de Sandrine Jannas

Titulaire d'une maîtrise en développement organisationnel, Mme Jannas est spécialisée dans la gestion des ressources humaines. Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec depuis 2012. Immigrée au Québec il y a 18 ans, Mme Jannas est fortement engagée dans la communauté montréalaise tant professionnellement que bénévolement à titre d'administratrice et de mentor auprès de plusieurs organisations.

À propos de Christian Champagne

M. Champagne détient un baccalauréat en architecture et une maîtrise en analyse et gestion urbaines. Nommé au conseil d'administration de l'OMHM en avril 2016 par le conseil d'agglomération de Montréal, il cumule près de 30 années d'expérience à la Ville de Montréal.

À propos de Sylvie Crispo

Diplômée en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales, Mme Crispo a œuvré plus de 30 ans à la SCHL, occupant divers postes de direction, dont celui de vice-présidente au développement des affaires et produits. Elle s'est joint au CA en avril 2016.

À propos de M'Baye Diagne

M. Diagne est Ingénieur en mécanique diplômé de Concordia et professionnel en gestion de projets certifié par le Montreal Project Management Institute. Il occupe présentement un poste d'ingénieur chargé de projets chez BBA Inc., une firme d'ingénierie conseil dans le secteur des mines. M. Diagne a rejoint le CA de l'OMHM en 2019.

À propos de l'OMHM

L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a pour mandat de gérer et d'administrer des logements et des programmes d'habitation sur l'île de Montréal et de mettre en œuvre des activités à caractère social et communautaire qui favoriseront le mieux-être de ses locataires.

