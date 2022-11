Nouvelle mise à jour d'Antidote 11

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la parution d'Antidote 11 v3, une mise à jour gratuite de son grand logiciel d'aide à la rédaction. Cette nouvelle version enrichit les analyseurs et les dictionnaires d'Antidote, avec notamment des milliers de nouveaux mots et locutions en français et en anglais. Elle inaugure également de toutes nouvelles ressources d'aide à la prise en main d'Antidote, incluant de courtes capsules vidéos.

Antidote 11 v3 (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Antidote 11 v3 offre une correction plus rapide et plus précise, profitant d'un bon nombre de raffinements de ses analyseurs. Les dictionnaires bénéficient aussi d'un vaste travail : plus de 800 nouveaux mots sont ajoutés en français, dont micromobilité, tobiko et visiocomparution, ainsi que des milliers de prononciations, de synonymes et de cooccurrences. L'anglais n'est pas en reste, avec 5500 nouveaux mots, dont micromobility, masago et plogging ; de plus, 40 000 nouvelles traductions sont offertes aux utilisateurs des deux langues. Grâce à une nouvelle option de découverte, on peut explorer une sélection de ces récents ajouts. Enfin, tous les dictionnaires ont été mis à jour, reflétant par exemple les transitions politiques et monarchiques au Royaume-Uni.

Grande nouveauté de la v3, la mise en route d'Antidote est simplifiée, et sa prise en main est facilitée. Une nouvelle fenêtre ouvre aux utilisateurs une panoplie de ressources, dont de toutes nouvelles capsules vidéos pour découvrir rapidement et agréablement les facettes principales des nombreux outils d'Antidote. On y trouve aussi l'accès au blogue d'Antidote, régulièrement nourri de précieuses informations pour toute la communauté.

Du côté des compatibilités, la v3 s'adapte aux évolutions les plus récentes de Windows 10 et 11 (22H2), ainsi qu'à macOS Ventura (13). Elle apporte l'intégration à Spark sur Mac et à toute une série de nouvelles versions de logiciels. L'utilitaire Connectix bénéficie lui aussi d'un accompagnement simplifié et d'une documentation détaillée. Enfin, les filtres des formats LaTeX et Markdown ont été améliorés.

Antidote 11 proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour. Les détenteurs et détentrices d'une édition antérieure peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info. En plus de leurs nouveautés propres, les applications Antidote Web et Antidote Mobile héritent comme toujours des améliorations pertinentes d'Antidote 11.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

