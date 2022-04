Nouvelle Loi 27 - La CSN lance sa campagne nationale en santé-sécurité du travail

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le 6 avril 2022 marque l'entrée en vigueur du régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation de la nouvelle loi 27. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) saisit cette occasion pour lancer sa nouvelle campagne nationale en santé-sécurité du travail, qui a pour but d'enraciner cet enjeu crucial dans tous les milieux de travail - sans exception - et de le placer dans les priorités de notre action syndicale.

« C'est sous le thème "Pour vraiment protéger tout le monde" que nous lançons notre nouvelle campagne puisque les contrecoups de la loi 27 que devront encaisser les syndiqué-es et les non-syndiqué-es sont nombreux. La CSN s'assura que les organisations patronales siégeant à la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) ne soient pas tentées d'imposer des reculs aux travailleuses et aux travailleurs couverts par les mécanismes de prévention des groupes prioritaires, de souligner Caroline Senneville, présidente de la CSN. Plus que jamais, nous devrons revendiquer que les mêmes protections soient appliquées de façon intégrale à toutes et à tous, et ce, peu importe le secteur d'activité dans lequel s'effectue le travail. »

« Notre campagne s'étalera sur cinq ans et vise une bonification des lois en SST du fait que nous pouvons encore revendiquer des modifications à la loi 27 durant cette période cruciale. Malgré les reculs imposés, il est important de souligner que la loi comporte de nouvelles obligations pour tous les employeurs. En voici quelques exemples : de nouvelles responsabilités avec l'introduction des comités paritaires dans tous les milieux de travail de 20 salarié-es et plus ; l'identification obligatoire de tous les risques en SST liés à l'emploi, incluant les risques psychosociaux et ; l'introduction des représentants des travailleuses et travailleurs en SST dans tous les milieux de travail, de renchérir David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN et responsable politique de la SST. Il s'agit donc d'une occasion à saisir pour tous les milieux où la SST n'est pas encore à l'ordre du jour. »

« Depuis leurs fondations, les treize conseils centraux de la CSN au Québec travaillent de très près avec tous les syndicats de leurs régions respectives en matière de SST. Ils offrent les formations, le soutien et l'appui aux blessé-es et aux victimes d'une lésion ou d'un accident de travail devant les instances et les tribunaux. Nous serons donc plus que jamais au front pour constater les failles des nouvelles lois, en plus de faire appliquer les nouvelles règles qui toucheront désormais tous les milieux de travail. Pour nous, il s'agit de faire avancer la cause des travailleuses et des travailleurs, de lutter pour défendre leurs droits », de conclure Chantal Ide, vice-présidente du Conseil Central du Montréal métropolitain-CSN et responsable politique de la SST.

À propos

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 894-1326, [email protected]